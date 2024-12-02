الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

ولا بفتكرك، رامي جمال يطرح ثالث أغاني ألبومه الجديد (فيديو)

رامي جمال، فيتو
رامي جمال، فيتو

طرح الفنان رامي جمال، منذ قليل أغنية ولا بفتكرك على منصات الموسيقي وموقع يوتيوب، وهي ثالث أغاني ألبومه الجديد “مش لاقيكي”.

أغنية رامي جمال الجديدة 

أغنية ولا بفتكرك لرامي جمال من كلمات أحمد المالكي ومن ألحان محمدي وتوزيع أحمد أمين 

وطرح  رامي جمال خلال الأيام الماضية، أغنية نومي مخاصمني ثاني أغنيات ألبومه الجديد مش لاقيكي وذلك علي موقع يوتيوب.

وانتهى الفنان رامي جمال، من تسجيل ألبومه الجديد بالكامل مش لاقيكي تمهيدًا لطرحه في الشتاء.

ألبوم رامي جمال الجديد 

ويتضمن ألبوم رامي جمال الجديد مش لاقيكي عددًا من الأغاني المختلفة، يتعاون فيها مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين ومنهم أحمد المالكي وإبراهيم جاد.

وطرح المطرب رامي جمال، أغنية “وجوده تعبني” أولى أغاني ألبومه الجديد “مش لاقيكي” على موقع الفيديوهات يوتيوب.

رامي جمال يطرح أولى أغاني ألبوم مش لاقيكي 

أغنية وجوده تعبني لرامي جمال من كلمات عمرو المصري ومن ألحان عمرو الشاذلي وتوزيع موسيقي عمرو الخضري. 

وفي سياق متصل، كشف الشاعر الغنائي أحمد المالكي عن تفاصيل تعاونه مع رامي جمال في ألبومه الجديد، والذي من المقرر طرحه في 1 يناير 2025. حيث سيتعاون المالكي مع رامي في أغنيتين، إحداهما تحمل كلمات المالكي وألحان محمدي وتوزيع أحمد أمين، والأخرى ستكون من كلماته وألحان محمود أنور وتوزيع عمرو الخضري.

رامي جمال، الذي عُرف بأسلوبه الدرامي، يستعد لطرح ألبومه الجديد "مش لاقيكي" بعد نجاح ألبومه السابق "خليني أشوفك" ويعقد الأمل على أن يحظى هذا الألبوم بقبول واسع بين جمهوره، خاصةً بعد تعاونه الناجح مع الشاعر إبراهيم جاد في الأغنية الرئيسية، والتي سبق أن أثمرت عن نجاح أغنية "أدبتنا الدنيا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنان رامي جمال أغنية رامي جمال الجديدة ألبوم رامي جمال

الأكثر قراءة

نجيب ساويرس يرد على منتقدي تبرع عائلته بـ 1.5 مليار جنيه للجامعة الأمريكية

بسبب محددات العدالة الاجتماعية، وقف 250 ألف بطاقة تموينية جديدة

والد نيرة أشرف: مسلسل ساعته وتاريخه يتناول قضية ابنتي وعايز حقي(فيديو)

ارتفاع أسعار السمن البلدي والزبدة البقري في الأسواق

نشتري الذهب ولا نبيع؟ عضو الشعبة يجيب

وقف بطاقات تموينية جديدة بسبب ممارسات الكهرباء، أول ديسمبر

طبيبة كفر الدوار: راضية بقضاء الله لو ابني الرضيع اتشرد تاني (فيديو)

بسمة وهبة تكشف عن مفاجأة قانونية كبيرة في جلسة محاكمة عمر زهران غدا

منوعات

المزيد

عالم جيوفيزياء: القطب المغناطيسي الشمالي سيصل لسواحل روسيا بعد 100 عام في هذه الحالة

ضبط كمية ضخمة من الكوكايين في أستراليا واعتقال 13 شخصا

ناسا تكشف عن طريقة مبتكرة لإنقاص الوزن

زرع كلية خنزير معدل وراثيا في جسم قرد مكاك في الصين

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأثنين 2 ديسمبر 2024

تعرف على سعر الأرز اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

آثار الحكيم تسجل شهادتها في واقعة اتهام عمر زهران بسرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 3 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 3 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

سبب نزول سورة الشرح وأسماؤها والأحاديث الواردة فيها

المزيد
الجريدة الرسمية