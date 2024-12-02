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محافظات

وزير الشباب يقدم واجب العزاء لأسرة اللاعب عمرو كالوشا (صور)

عبد العظيم يقدم واجب
عبد العظيم يقدم واجب العزاء لاسرة اللاعب،فيتو

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، أن الدكتورمحمود عبد العظيم وكيل الوزارة والوفد المرافق له، أدى بالإنابة عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحافظ الإقليم المهندس حازم الأشمونى واجب العزاء لوالد اللاعب عمرو كالوشا لاعب مركز شباب ناصر والذى وافته المنية أثناء لعب مباراة لكرة القدم بمركز شباب الحلمية التابع لإدارة شباب أبو حماد بعد تعرضه لإجهاد مفاجئ، والذى تم نقله على إثره إلى المستشفى لتلقى العلاج، ولكن وافته المنية فور وصوله إلى المستشفى.

تشييع جثمان اللاعب عمرو كالوشا بالشرقية وسط انهيار أسرته (صور)

تشييع جثمان اللاعب عمرو كالوشا بالشرقية وسط انهيار أسرته

وشيع أهالي قرية الحلمية التابعة لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية في موكب جنائزي مهيب اليوم جثمان لاعب مركز شباب ساحة ناصر عمرو رضا رجب وشهرته عمرو كالوشا عقب الانتهاء من إجراءات التصريح بدفن الجثمان وخروجه بسيارة إسعاف من المستشفى.

وزير الشباب يوفد عبد العظيم لتقديم واجب العزاء لاسرة اللاعب عمروكالوشا،فيتو
وزير الشباب يوفد عبد العظيم لتقديم واجب العزاء لاسرة اللاعب عمروكالوشا،فيتو

مدير مديرية الشباب والرياضة بالشرقية يشارك في تشييع جنازة اللاعب الراحل

جاء ذلك بمشاركة  الدكتورمحمود عبد العظيم مدير مديرية الشباب والرياضة بالشرقية بالإنابة عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وزملائه من لاعبي فريق مركز شباب ساحة ناصر ونادى أبو حماد الرياضي (ناديه السابق) والآلاف من أهالي القرية والقرى المجاورة وزملاء وأصدقاء الفقيد وسط انهيار أسرته وزملائه من البكاء أثناء تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير حيث تم دفنه بمقابر الأسرة وظلوا لفترة أمام قبره يقرأون له القرآن.

 

وفاة اللاعب عمرو كالوشا إثر توقف عضلة القلب

وأعلن مركز شباب ساحة ناصر في محافظة الشرقية وفاة لاعب الفريق الأول لكرة القدم، عمرو رضا رجب بعد سقوطه مغشيا عليه عقب مشاركته في مباراة كرة قدم خماسية بقريته الحلمية التابعة لمركز أبوحماد وفشلت محاولات الأطباء فى إنقاذ حياة اللاعب ولفظ اللاعب أنفاسه الأخيرة بأحد المستشفيات.

 

ليست النهاية، آخر ما كتبه عمرو كالوشا لاعب ساحة ناصر قبل وفاته بالشرقية

وقبل وفاة اللاعب، كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": “أثق أنها ليست النهاية لن ينسى الله دعائي أبدًا”.

كما كتب في آخر تدوينات له: “زي الطير اطيروا عدى حدود، وعند الله استودعت مُستقبلي وعنده لَن يخيب ظني، ويأتيك جبرًا من الله ينسيك متاعب أيامك”.

وزير الشباب يوفد عبد العظيم لتقديم واجب العزاء لاسرة اللاعب عمروكالوشا،فيتو1
وزير الشباب يوفد عبد العظيم لتقديم واجب العزاء لاسرة اللاعب عمروكالوشا،فيتو1

كان يخوض مباراة خماسية.. وفاة عمرو رضا لاعب مركز شباب ساحة ناصر

وكانت حالة من الحزن والصدمة قد سيطرت على الوسط الرياضى بعد وفاة لاعب الفريق الأول بمركزشباب ساحة ناصروالذي يشارك بدوري القسم الرابع  بمحافظة الشرقية عمرو رضا رجب وشهرته عمرو كالوشا (طالب جامعي) ومقيم قرية الحلمية مركز أبوحماد بعد سقوطه مغشيا عليه عقب مشاركته في مباراة كرة قدم خماسية بقريته الحلمية التابعة لمركز أبوحماد وفشلت محاولات الأطباء فى إنقاذ حياة اللاعب ولفظ اللاعب أنفاسه الأخيرة بأحد المستشفيات.

اللاعب اعتذر عن جلسة ودية بمركز شباب ساحة ناصر

وأوضح رئيس مركز شباب ساحة ناصر، أن اللاعبين أثناء الجلسة الودية بالمركز أصيبوا بصدمة كبيرة بسبب فاجعة وفاة زميلهم مشيرا إلى أن مجلس إدارة المركز واللاعبين اتفقوا على التجمع صباح اليوم للتوجه لقرية الحلمية للمشاركة في تشييع جثمان الفقيد والذى شارك المباراة الماضية بدوري القسم الرابع.

وتابع: اللاعب منذ التحاقه بالفريق الأول لم يكن يعاني من أي إصابة أو أزمة طبية خلال الفترة الماضية.

فيما أوضح أحد أهالي قرية الحلمية، ان شقيق اللاعب الراحل ويدعى"محمد رضا" قد توفي بأزمة قلبية أيضًا منذ نحو 7 سنوات تقريبًا أثناء تواجده بالقرية.

وزير الشباب يوفد عبد العظيم لتقديم واجب العزاء لاسرة اللاعب عمروكالوشا،فيتو1
وزير الشباب يوفد عبد العظيم لتقديم واجب العزاء لاسرة اللاعب عمروكالوشا،فيتو1

مجلس إدارة شباب ساحة ناصر ينعى الفقيد

ونعى ِمجلس إدارة مركز شباب ساحة ناصر برئاسة محمد عبد الرؤوف صقر والأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبون والعاملون بخالص الحزن والأسى وفاة اللاعب عمرو رضا رجب والذي رحل إلى جوار ربه إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وتوجه مركز الشباب بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الراحل، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

اللاعب الراحل،فيتو
اللاعب الراحل،فيتو

وزير الرياضة ينعى اللاعب عمرو كالوشا

وتقدم الدكتورأشرف صبحي بالعزاء إلى أسرة اللاعب عمرو كالوشا والذى وافته المنية مساء أمس بالمستشفى عقب تعرضه لأزمة قلبية أثناء ممارسته كرة القدم خلال إيجار لملعب مركز شباب الحلمية بالشرقية.

ووجه وزير الشباب والرياضة وفدًا برئاسة مدير مديرية الشباب والرياضة بالشرقية لأداء واجب العزاء وحضور مراسم الجنازة.

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