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أخبار مصر

رئيس الوزراء: توفير احتياجات الدولة من القمح بأقل الأسعار

اجتماع برئاسة الدكتور
اجتماع برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
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مخزون مصر من القمح، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، لمتابعة الموقف الخاص بتدبير الأقماح، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور/ شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس/ مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والعميد دكتور/ بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرص مختلف أجهزة الدولة المعنية على توفير مخزون استراتيجي من مختلف السلع الأساسية، وعلى رأسها القمح، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، سعيًا لتوفير وتلبية احتياجات المواطنين من تلك السلع.

رئيس الوزراء: توفير احتياجات الدولة من القمح بأفل الأسعار 

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك متابعة مستمرة لجهود مختلف الجهات المعنية، لتوفير احتياجات الدولة من القمح بأفضل الأسعار، وذلك من خلال منظومة تتسم بأعلى درجة من الكفاءة.  

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور شريف فاروق، إلى جهود وزارة التموين بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لتوفير احتياجات الدولة من القمح مع بناء مخزون استراتيجي في هذا الصدد.

وزير المالية: توفير الاعتمادات اللازمة لجهات الدولة المعنية لتوريد القمح

ومن جانبه، أكد أحمد كجوك، استمرار التزام وزارة المالية بتوفير الاعتمادات اللازمة لجهات الدولة المعنية لتوريد القمح، وفقًا للتوقيتات المتفق عليها.

وخلال الاجتماع، استعرض العميد دكتور  بهاء الغنام، جهود جهاز مستقبل مصر لتوفير احتياجات الدولة من القمح، منوهًا إلى جهود التنسيق الجارية والمستمرة مع وزارة التموين في هذا الصدد، وفقًا لتوقيتات التوريد المتفق عليها، مؤكدًا اهتمام الجهاز بتنوع مصادر توريد الأقماح بجانب التوسع في الرقعة الزراعية لزيادة الإنتاج المحلي.

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مخزون مصر من القمح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الموقف الخاص بتدبير الأقماح أحمد كجوك وزير المالية وزير التموين وزير الزراعة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي

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