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اقتصاد

انطلاق فعاليات برنامج "استراتيجية تنمية القيادة الوطنية" لأعضاء النيابة العامة

فعاليات برنامج إستراتيجية
فعاليات برنامج إستراتيجية تنمية القيادة الوطنية

 انطلقت فعاليات دورة جديدة من برنامج "استراتيجية تنمية القيادة الوطنية " تحت إشراف إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة على مدار عدة أيام لأعضاء النيابة العامة، وذلك بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وفى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون مع كافة مؤسسات الدولة للمساهمة فى الإعداد الوطني المستنير للكوادر القيادية بمختلف القطاعات بما يتماشى مع دعم ركائز الأمن القومى  لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر الإستراتيجية بالجمهورية الجديدة. 

 

تأصيل مفاهيم الأمن القومى والفهم الصحيح لما تواجهه الدولة المصرية

 وبدأت فعاليات البرنامج بكلمة اللواء طارق محمـد هلال مدير إدارة الشئون المعنوية نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور.

وأكد اللواء طارق محمـد هلال مدير إدارة الشئون المعنوية حرص القوات المسلحة على تنفيذ البرنامج بواسطة نخبة من الخبراء والمحللين الاستراتيجيين وأساتذة الجامعات المصرية بما يحقق تأصيل مفاهيم الأمن القومى والفهم الصحيح لما تواجهه الدولة المصرية من تحديات فى ظل المتغيرات المتسارعة على الصعيدين الإقليمى والدولى والتى تتطلب تكاتف واصطفاف مجتمعى للحفاظ على مكتسبات الوطن وتحقيق الوعى المجتمعى وتنمية قدرات القيادات بمختلف المجالات.

 

التحصين الكافي لكافة الكوادر بمختلف المجالات

 كما ألقى المستشار محمد شوقى النائب العام لجمهورية مصر العربية كلمة قدم خلالها الشكر للقوات المسلحة على تبنيها تلك البرامج التى تهدف إلى تعزيز قيم الشعور الوطنى من خلال برنامج توعوى متكامل لتحقيق أقصى درجات الاستفادة من المعلومات المقدمة على مدار فعاليات الدورة، مؤكدًا أن ما تواجهه الدولة من تحديات يستوجب الإطلاع المستمر والفهم الصحيح لكافة القضايا المحيطة على مختلف المستويات بما يحقق التحصين الكافى لكافة الكوادر بمختلف مجالات عملهم  وبما يسهم فى إثراء الإبداع الفكرى وفق منظور استراتيجي وطنى مستنير.

وتضمنت فعاليات البرنامج عدد من المحاضرات التى تم إعدادها وفقًا لمناهج علمية متطورة بما يثمن تحقيق الأهداف المخططة من انعقاده. 

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