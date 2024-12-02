الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

«أبوزعبل » تكرم المحالين للمعاش..و «وحلوان للصناعات غير الحديدية » تسلم شهادات تقدير للمتميزين..صور

وزارة الإنتاج الحربي،
وزارة الإنتاج الحربي، فيتو
ads

كرمت شركتا أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي) وحلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي) عددا من العاملين المتميزين والمحالين للمعاش.

وقام الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي) بتكريم العاملين المحالين إلى المعاش خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2024، وتم تسليمهم شهادات تقديرعرفانًا بجهودهم وإخلاصهم طوال مسيرتهم المهنية.

تكريم عدد من العاملين المتميزين


وفي إطار متصل وتقديرا لجهود العاملين ورفع روحهم المعنوية لبذل المزيد من الجهد والابتكار في العمل قام المهندس محمد فاروق العشماوي رئيس مجلس إدارة حلوان للصناعات غير الحديدية  (مصنع 63 الحربي)؛ بعقد لقاء مع العاملين، وتكريم عدد من الممميزين منهم بمختلف القطاعات.


وأكد "عشماوي" خلال اللقاء على أن هذا التكريم يأتي في إطار حث العاملين على بذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل، وعلى أهمية الاستمرار في تحقيق النجاح.

العمل الجماعي والإخلاص في الأداء


تأتي هذه الفعاليات في ضوء حرص القيادات على تقدير العاملين الذين أفنوا أعمارهم في خدمة شركاتهم، وتأكيدا على قيمة العمل الجماعي والإخلاص في الأداء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين المهندس محمد صلاح الدين مصطفى مختلف القطاعات

الأكثر قراءة

نجيب ساويرس يرد على منتقدي تبرع عائلته بـ 1.5 مليار جنيه للجامعة الأمريكية

بسبب محددات العدالة الاجتماعية، وقف 250 ألف بطاقة تموينية جديدة

والد نيرة أشرف: مسلسل ساعته وتاريخه يتناول قضية ابنتي وعايز حقي(فيديو)

ارتفاع أسعار السمن البلدي والزبدة البقري في الأسواق

نشتري الذهب ولا نبيع؟ عضو الشعبة يجيب

وقف بطاقات تموينية جديدة بسبب ممارسات الكهرباء، أول ديسمبر

طبيبة كفر الدوار: راضية بقضاء الله لو ابني الرضيع اتشرد تاني (فيديو)

بسمة وهبة تكشف عن مفاجأة قانونية كبيرة في جلسة محاكمة عمر زهران غدا

منوعات

المزيد

عالم جيوفيزياء: القطب المغناطيسي الشمالي سيصل لسواحل روسيا بعد 100 عام في هذه الحالة

ضبط كمية ضخمة من الكوكايين في أستراليا واعتقال 13 شخصا

ناسا تكشف عن طريقة مبتكرة لإنقاص الوزن

زرع كلية خنزير معدل وراثيا في جسم قرد مكاك في الصين

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأثنين 2 ديسمبر 2024

تعرف على سعر الأرز اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

آثار الحكيم تسجل شهادتها في واقعة اتهام عمر زهران بسرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 3 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 3 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

سبب نزول سورة الشرح وأسماؤها والأحاديث الواردة فيها

المزيد
الجريدة الرسمية