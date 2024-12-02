الإثنين 02 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الصحة يوجه بتطوير ورفع كفاءة مستشفى القاهرة الجديدة ومركز الأسرة بغرب الجامعات

د.خالد عبدالغفار،
د.خالد عبدالغفار، فيتو

أجرى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم، جولة ميدانية مفاجئة بعدد من المنشآت الطبية بمحافظة القاهرة، شملت مستشفى القاهرة الجديدة ومركز صحة الاسرة بغرب الجامعات، في إطار سلسلة جولاته الميدانية غير المرتبة  سلفا على أماكن تقديم خدمات الرعاية الصحية  واستطلاع اراء المترددين عليها.

 

جولة مفاجئة بمستشفى القاهرة الجديدة

 

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن جولة الوزير بدأت بمستشفى "القاهرة الجديدة"، حيث تفقد أقسام الطوارىء، والعيادات الخارجية بكافة تخصصاتها، والصيدلية، ومخازن الأدوية والمستلزمات، وأماكن انتظار المرضى، كما تفقد القسم الداخلي، والرعاية المركزة للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، وتأكد من توافر كافة الادوية، والاحتياجات والمستلزمات الطبية.

وتابع "عبد الغفار" أن الوزير تابع أعداد الزيارات اليومية للعيادات الخارجية، كما اطلع على ملفات المرضى بمكتب الدخول، والخدمات المقدمة في قسم الطوارئ والمعدل الزمني بين وصول الحالة وبدء تلقيها الخدمة، كما تم المرور على غرفة الملاحظة بقسم الطوارئ، مشيدًا بالخدمة الطبية المقدمة وانتظام الفريق الطبي والعاملين. وكذلك رضى المترددين على المستشفى

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير حرص على الاستماع إلى أراء المرضى ومدى رضاهم عن الخدمة المقدمة، موجهًا برفع كفاءة المستشفى وتطويرها لاستيعاب عدد أكبر من المواطنين، ولتقديم افضل خدمة طبية.

 

زيارة مكتب صحة الأسرة بغرب الجامعات

 

وأشار "عبد الغفار"، إلى أن الوزير تابع جولته المفاجئة بزيارة مكتب صحة الأسرة بغرب الجامعات، حيث تفقد جميع الأقسام الوحدة، وغرفة التذاكر واطلع على ملفات المترددين على مكتب الصحة، كما تفقد مخزن الأدوية والصيدلية، واطلع على معدلات صرف الألبان والمخزون للتأكد من توافر جميع الألبان، كما تأكد من ميكنة جميع الخدمات بالمكتب، وعمل مبادرات الصحة العامة.

من حقك تعرف وتعمل الصح، التأمين الصحي ينظم حملة لتوعية طلاب المدارس بالقليوبية

وزير الصحة: 330 مليار جنيه حجم سوق الدواء في مصر

واطلع الوزير على دفاتر الحضور والانصراف، واشاد بحضور الفريق الطبي والإداري، كما استمع إلى أراء المرضى، موجهًا بتوفير عدد من التخصصات الطبية بالوحدة مثل الانف والأذن والحنجرة، كما وجه بمد فترة عمل الوحدة من الساعة 2 الى 6 مساءً بهدف استقبال الحالات الطارئة، بالاضافة الى رفع كفاءة وتطوير الوحدة بشكل عام لتقديم خدمة طبية ذات جودة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الادوية والمستلزمات الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان بمحافظة القاهرة خدمات الرعاية الصحية مبادرات الصحة العامة لوزارة الصحة والسكان مستشفي القاهرة الجديدة وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة

مواد متعلقة

وزير الصحة: 330 مليار جنيه حجم سوق الدواء في مصر

رئيس الوزراء: مشروع "مدينة النيل الطبية" سيكون الأضخم في تاريخ وزارة الصحة

مائدة مستديرة لدعم الصحة الإنجابية بالبحيرة

من حقك تعرف وتعمل الصح، التأمين الصحي ينظم حملة لتوعية طلاب المدارس بالقليوبية

الأكثر قراءة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 3 - 12 - 2024

1590 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024

ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024

مات وسره معه، انتحار قاتل أسرته بطوخ أسفل عجلات قطار بالقليوبية

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن جبير (2 - 4)

وزير الشئون النيابية يعلن إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم الأسر البديلة

ارتفاع أسعار زبادو جهينة في الأسواق

مغادرة جميع قيادات حركة حماس الأراضي القطرية مع عائلاتهم إلى وجهات مختلفة

منوعات

المزيد

القبض على لاعب كرة قدم تونسي بتهمة حيازة مواد مخدرة

بنفس سيناريو أفلام هوليود، سجين يدير شبكة نصب في بنغازي من داخل السجن

رسالة توفيق عكاشة الغامضة عن بحيرة طبرية تثير القلق، والنشطاء يربطونها بظهور المسيح الدجال

الشرطة التركية تقتحم منزلا لإيقاظ مالكه من النوم

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024

بكام كيلو الأرز اليوم الاثنين في الأسواق؟

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين 2 ديسمبر في الأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

أرقام من مباريات الزمالك وغزل المحلة قبل موقعة الدوري المصري (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن جبير (2 - 4)

مفتي الجمهورية: إصدار قانون لتجريم الفتوى من غير المتخصصين

دار الإفتاء توضح حكم النقوط الذي يقدم في المناسبات الاجتماعية

المزيد
الجريدة الرسمية