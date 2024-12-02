الإثنين 02 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

منة فضالي تشارك الجمهور كواليس مسلسل سيد الناس

منة فضالي
منة فضالي

 نشرت الفنانة منة فضالي عبر صفحتها الرسمية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير " انستجرام " صورة لها من كواليس مسلسلها الجديد " سيد الناس "، والمقرر أن تخوض من خلاله الماراثون الرمضاني القادم.

 ونشر عدد من العاملين بالمسلسل صورة لكلاكيت يحمل اسم المسلسل ومخرجه محمد سامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك احتفاء بانطلاق التصوير.

مسلسل سيد الناس 

 تدور أحداث مسلسل "سيد الناس" في إحدى القرى في صعيد مصر.

وكان من المقرر أن يبدأ تصوير مسلسل “سيد الناس” يوم 10 نوفمبر الجاري، ولكن نظرًا لانشغال مخرج العمل تم تأجيل التصوير.

 

أبطال مسلسل “سيد الناس”

 العمل من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي وبطولة عمرو سعد، أحمد رزق، إلهام شاهين، خالد الصاوي، عماد زيادة، طارق النهري، أروى جودة، وفاء عامر، داليا البحيري.

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