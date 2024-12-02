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القوات البحرية تنجح في إحباط محاولة هجرة غير شرعية لمركب على متنه 63 شخصًا (صور)

القوات البحرية تنجح
القوات البحرية تنجح فى إحباط محاولة هجرة غير شرعية
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تمكنت القوات البحرية من إحباط محاولة هجرة غير شرعية لمركب على متنه (63) فردا وذلك على مسافة (135) ميلًا بحريًا شمال السلوم.

وجاء ذلك استمرارًا لجهود القوات البحرية فى تأمين وحماية السواحل البحرية المصرية ودعم أعمال البحث والإنقاذ على كافة الإتجاهات الإستراتيجية. 

الهجرة غير الشرعية

وتم اكتشاف وتحديد موقع المركب وعلى الفور أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بضبطه، وتم دفع إحدى الوحدات البحرية لإجراء عمليات البحث والتفتيش وتمكنت من القبض على المركب وعلى متنه (60) فرد مصرى و(3) فرد سودانى الجنسية أثناء محاولاتهم الهجرة غير الشرعية.

وتم تقديم الدعم الإنسانى والإسعافات الطبية لهم، وتسليمهم إلى جهات الإختصاص لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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