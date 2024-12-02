موقع أمريكي يكشف مخطط بايدن للعفو عن نجله

سلط موقع المشاهير “ TMZ” الأمريكي الضوء على قرار الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن بالعفو عن نجله هانتر بايدن، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي الحالي قد قرر العفو عن نجله هانتر منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وكان الأخير على علم بالأمر.

موعد تخطيط بايدن للعفو عن نجله

وأضاف الموقع في مقالته: "قالت مصادر مطلعة على صلة بالبيت الأبيض، إن بايدن خطط لذلك منذ أكثر من ثلاثة أشهر".

علاقة بايدن بالإجراءات المتعلقة بنجله

ونوه الموقع بأن الرئيس بايدن بقي حتى يونيو 2023، بعيدا عن الإجراءات القانونية المتعلقة بابنه عندما فشل هانتر في التوصل إلى اتفاق مع التحقيق مع الإقرار بالذنب.

وأكدت مصادر لموقع المشاهير أن بايدن الأب انزعج من هذا الأمر، واعتبر أن القضية المرفوعة ضد ابنه مسيسة، ووفقا للمصادر، كان هانتر على علم مسبق بأن والده سيعفو عنه لاحقا، ولذلك قرر في سبتمبر بالاعتراف بالذنب في جميع تهم الجرائم الضريبية.

بايدن يبدد الغيوم القانونية ضد نجله

في وقت سابق، ذكرت شبكة "إن بي سي" أن جو بايدن تخلى عن تعهده السابق، وأصدر عفوا عن ابنه هانتر.

وباستخدام سلطته التنفيذية في الأيام الأخيرة من رئاسته، بدد بايدن الغيوم القانونية المتلبدة التي كانت تخيم على ابنه لعدة سنوات.

وفي حين تعهد الرئيس عدة مرات بعدم العفو عن هانتر بايدن أو تخفيف أحكامه عن الجرائم الفيدرالية، وتوقع العديد من المقربين منه أن يأتي العفو، نظرا لولاء الرئيس الحالي المفرط لعائلته.

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