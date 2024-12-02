ضبط 207 مخالفات خلال حملات تفتيشية على المخابز والأسواق بالمنيا

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، ضبط 207 مخالفات خلال حملات تموينية مفاجئة بالمراكز والأحياء بالتنسيق بين التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز وجهاز حماية المستهلك وغيرها لإحكام الرقابة على الأسواق.

ضبط 207 مخالفات خلال حملات تفتيشية تموينية مكبرة على المخابز والأسواق

وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقانون والمتاجرين بصحة المواطنين في محافظة المنيا وردع كل من تسول له نفسه الاستغلال التجاري وكافة الممارسات الاحتكارية والتلاعب في الأسعار.

حملات تفتيشية تموينية مكبرة على المخابز والأسواق في المنيا



ووجه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع المختلفة لمتابعة توافر السلع الغذائية وسلامتها وضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من مطابقتها للمواصفات وحماية جمهور المستهلكين.

وكيل وزارة التموين في المنيا



وفي هذا الإطار، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا أن المديرية نفذت حملات تفتيشية مفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة بعدد من مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ضبط 144 مخالفة في المنيا

وتم ضبط 144 مخالفة فى مجال المخابز البلدية (نقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - توقف بدون عذر - عدم وجود ميزان -عدم وجود سجلات – عدم وجود شهادة صحية ) و63 فى مجال الأسواق (عدم الإعلان عن الأسعار – تجار تموينيين - سلع منتهية الصلاحية – سلع مجهولة المصدر – بيع بأزيد من السعر الرسمي - عدم وجود شهادة صحية ).



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