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اقتصاد

تفاصيل طرح شرائح المحمول الإلكترونية الجديدة ESIM والأسعار المتوقعة

الشريحة الالكترونية
الشريحة الالكترونية ESIM، فيتو

 يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت فى مصر عن تفاصيل طرح شرائح المحمول الإلكترونية الجديدة ESIM والسعر المتوقع لطرحها ولذلك نقدم خلال السطور التالية كل تفاصيل طرح الشريحة الإلكترونية الجديدة والسعر المتوقع لها. 

السعر المتوقع لشريحة المحمول الإلكترونية Esim

ورغم عدم الطرح الرسمى للشرائح الإلكترونية الجديدة ESIM لكن فى الوقت نفسه فمن المتوقع أن يبلغ سعر استبدال الشريحة العادية بالشريحة الإلكترونية الجديدة ESIM مبلغ 270 جنيها. 

وعقب الطرح يمكن لاصحاب الاجهزة الصالحة لتركيب الشريحة الإلكترونية الجديدة التوجه الى فرع شركة المحمول التابع لها  الخط مع احضار البطاقة الشخصية ودفع الرسوم والحصول على الكود أو الرابط الخاص بالشريحة مع اتباع الخطوات على الهاتف المحمول لتفعيل الشريحة. 

وكشفت مصادر بشركات الاتصالات عن قرب إطلاق خدمات الشريحة الإلكترونية ESIM وذلك خلال أيام، وأنه تم بالفعل تدريب العاملين بفروع شركات المحمول على كيفية تفعيل تلك الشرائح والجميع فى انتظار الموافقة النهائية من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. 

 تعد كلمة  الشريحة الإلكترونية ESIM  اختصار  Embedded Subscriber Identity Module  وهي عبارة عن بطاقة SIM مثبتة مسبقًا في الجهاز، ولا يمكن سحبها فيزيائيا مثلما نفعل مع شرائح SIM التقليدية ويتم تنشيطها عن بعد من قبل مزودي الخدمة. 

أول شركة أطلقت الشريحة الإلكترونية

وتقوم بجميع وظائف بطاقات SIM التقليدية، ويعتقد الكثيرون أن شركة آبل هى أول من أطلقت الشريحة الإلكترونية، ولكن فى الواقع كان Google Pixel 2 هو أول هاتف يستخدم تقنية ESIM، لكنه كان متاحًا في الولايات المتحدة فقط، وتتيح للمستخدم  تفعيل باقة بيانات من شركة الاتصالات دون الحاجة لاستخدام شريحة SIM فعلية. 

وتساعد تقنية ESIM الأجهزة على أن تصبح أصغر، حيث يمكن استبعاد المساحة الإضافية المطلوبة لفتحة البطاقة الثانية ومن أبرز الإيجابيات أنه لا يتم بذل أى جهد لإزالة  الشريحة المطلوبة مع سرعة  الانتقال بين الشبكات بسرعة ويتطلب مساحة أقل، كما تجعل عمل تقنية إنترنت الأشياء أكثر سهولة، فيمكن توصيل كافة الأشياء بالإنترنت من خلال هذه الشريحة، وستساعد تلك التقنية على خفض تكلفة المكالمات، لأنها ستسمح للمستخدم بالتنقل بين شبكات الاتصالات، مما سيزيد المنافسة بينهم لإعطاء أفضل سعر كما تنهي مشكلة التجوال وأسعار باقات الإنترنت المرتفعة في التجوال أما سلبياتها أنه  لا يمكن سحب بطاقة SIM واستخدامها على أجهزة متعددة كما يحتاج إلى توافق مشغل الشبكة. 

خصائص شريحة ESIM 

 وتساهم الشريحة الجديدة  في التقليل من سرقة الهواتف المحمولة، ويمكن  إيقاف المحمول بسهولة ويمكن للمستخدم تثبيت 8 منها أو أكثر واستخدام رقم واحد في نفس الوقت، ولا يمكن للمستخدم تركيبها وإزالتها، حيث يمكن التعامل معها خارجيا فيمكن تحميل أي SIM card عليها.

 وكل المطلوب هو اختيار شبكة الهاتف، ليتم تحميل البيانات تلقائيا داخل الشريحة الإلكترونية ESIM لتصبح وكأنها SIM card حقيقية. 

وفى الغالب تكون الهواتف مزودة بمدخل للشريحة العادية وآخر للإليكترونية، خاصة أنها لم تنتشر بعد فى كل دول العالم فإذا كانت شركة الاتصالات تدعم تفعيل الشريحة الإلكترونية (ESIM ) باستخدام تطبيق، فيمكن تنزيل تطبيق شركة الاتصالات وإدخال معلومات الشريحة الإلكترونية (ESIM ) يدويًا عند الضرورة والاتصال بشركة الاتصالات للحصول على بيانات الشريحة الإلكترونية (ESIM ) التي تحتاج إلى إدخالها.

معرفة إمكانية تشغيل الشريحة الجديدة على الهاتف 

ويمكن معرفة هل الهاتف به شريحة إليكترونية أم لا عبر  كتابة “IMEI” في شريط البحث في الإعدادات حيث يجب أن يظهر خيار “معلومات IMEI” وفي حال عدم وجود شريط بحث في الإعدادات يجب الانتقال إلى “حول الهاتف” الضغط على “معلومات IMEI”.

وإذا ظهر خيار” (ESIM ) IMEI”، فهذا يعني أنَ الهاتف يدعم ESIM الشريحة الالكترونية.

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