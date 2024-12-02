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رياضة

إيهاب أمين يحتفظ برئاسة الاتحاد الأفريقي للجمباز باكتساح

انتخابات الاتحاد
انتخابات الاتحاد الأفريقي للجمباز

الجمباز، احتفظ الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري للجمباز بمنصب رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة في الانتخابات المقامة حاليا في أحد فنادق مصر الجديدة بالقاهرة.

وحصل الدكتور إيهاب أمين على 19 صوتا مقابل 4 أصوات فقط لمنافسه البنيني ليونيد جابجوتي، ليحافظ على مقعده في رئاسة الاتحاد الأفريقي للعبة.

ونال الدكتور إيهاب أمين ثقة أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي في ظل التطور غير المسبوق الذي شهدته القارة السمراء في رياضة الجمباز، ودعمه واهتمامه بنشر اللعبة في كل دول قارة أفريقيا دون تمييز.

 

وشهد الجمباز الأفريقي تطورا كبيرا على جميع المستويات الفنية والإدارية، وظهر ذلك بشكل كبير على نتائج المنتخبات الأفريقية في البطولات الدولية، وأيضا استضافة دول القارة السمراء لعدد كبير من البطولات العالمية.

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