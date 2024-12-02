الاستثمار: افتتاح معارض فوود أفريكا وباك بروسيس وفريش أفريكا وتمور أفريكا غدًا

يفتتح المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، فعاليات الدورة التاسعة للمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات "فوود أفريكا" غدًا الثلاثاء.

1000 عارض محلى ودولى و500 مشترى عالمى يشاركون بالمعرض.. ودولة تركيا ضيف الشرف

ويقام المعرض خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2024 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، وبرعاية من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصناعة و التموين والاستثمار والتجارة الخارجية وذلك بمشاركة أكثر من 1000 شركة تمثل 39 دولة، إلى جانب دعوة أكثر من 500 مشترى دولى.

وتأتي رعاية رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصناعة والتموين والاستثمار لهذا الحدث تعكس الدعم والرعاية الكبيرة من القيادة السياسية والحكومة المصرية لمنظومة المعارض، وهو الأمر الذي يجعل من مصر مركزًا محوريًا لصناعة المعارض إقليميًا ودوليًا، لافتةً إلى أن المعرض سيشهد افتتاح ثلاث فعاليات هامة أخرى تشمل معرض "باك بروسيس" للتعبئة والتغليف فى دورته الخامسة إلى جانب معرض "فريش أفريكا" المتخصص فى مجال الحاصلات الزراعية، بالإضافة إلى معرض " تمور أفريكا " والمتخصص فى قطاع التمور والذى يتم تنظيمه بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى كشريك إستراتيجى.

مشاركة دولية متميزة بإجمالى 15 جناحا دوليا

وأشارت إلى أن المعرض سيشهد مشاركة دولية متميزة بإجمالى 15 جناحا دوليا، فضلا عن مشاركة دولة تركيا كضيف شرف المعرض لهذا العام، ومن أبرز الدول الـ39 المشاركة فى فعاليات المعرض كل من العراق والسعودية والامارات والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وروسيا والبرازيل واسبانيا والهند واندونيسيا وبيلاروسيا وباكستان وليبيا والصين وبولندا وتركيا وأرمينيا والكويت وتونس والأردن.

وأوضحت أنه يشارك فى الفعاليات أيضا العديد من المنظمات التنموية، ومن بينها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية – اليونيدو، مشروع الابتكار الزراعى التابع للوكالة الألمانية للتنمية - جى أى زد، مشروع إيراس التابع للمعونة الأمريكية ومركز تحديث الصناعة ومبادرة المجلس التصديرى للصناعات الغذائية للشركات الصغيرة ومبادرة إزدهار التابعة لغرفة الصناعات الغذائية ومشروع تريد التابع للمعونة الأمريكية.

المعرض سيشهد لأول مرة تنظيم جناح لرواد الأعمال الأفارقة فى مجال الصناعات الغذائية بالتعاون مع بنك التصدير والاستيراد الأفريقى

وأشارت قابيل إلى أن دورة هذا العام من المعرض سوف تشهد تركيزًا كبيرًا على دعم ومساندة رواد ورائدات الأعمال، حيث سيتم ولأول مرة تنظيم جناح لرواد الاعمال من عدد من الدول ال أفريقية، ومنها ( نيجيريا وكينيا ورواندا واوغندا وتنزانيا )، وذلك بالتعاون مع بنك التصدير والاستيراد الأفريقى.

وتضم أهم معروضاتهم منتجات الفانيليا والبن والفواكه المجففة والخضار والفواكه الطازجة، فضلا عن التوسع فى جناح رائدات الاعمال والذى يتم تنظيمه تحت مظلة مشروع تريد الممول من المعونة الأمريكية وبالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية والمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، الى جانب مشاركة عدد من رائدات الاعمال المستفيدات من مشروع smart agri والذى يتم تنفيذه بتمويل من الحكومة الألمانية.

تنظيم 25 جلسة نقاشية حول مستقبل قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والتعبئة والتغليف

ولفتت إلى أنه سيتم تنظيم العديد من الفعاليات المصاحبة للمعرض، حيث ستعقد 25 جلسة نقاشية حول مستقبل قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والتعبئة والتغليف وكذا استعراض نماذج الشراكة المبتكرة لدعم المرأة فى سلسلة توريد أعمال التصنيع الزراعى وذلك بمشاركة كبيرة من الخبراء ورجال الأعمال والمتخصصين، كما سيتم تخصيص منطقة لعروض الطهى إلى جانب تخصيص منطقة اللقاءات الثنائية والتشبيك مع المشترين الدوليين.

جدير بالذكر أن المعرض يقام بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين وهم المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، وغرفة الصناعات الغذائية، وهيئة سلامة الغذاء، وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية - هيا، هيئة المعارض المصرية، وجهاز التمثيل…

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