كريم عبد العزيز في المقدمة، القائمة الكاملة للمشاركين بفيلم «الست.. أم كلثوم» لـ منى زكي

بدأت ملامح فيلم "الست" في الظهور بقوة؛ تمهيدًا لعرضه بدور السينما العربية، وهو العمل الذي سيجسد السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، من بطولة النجمة منى زكي.

ويشارك بالعمل كوكبة كبيرة من النجوم إلى جانب البطلة الرئيسية وهى منى زكى، فيشارك كضيوف شرف ضمن أحداث فيلم الست الذي يأتي من تأليف الكاتب الروائى أحمد مراد ومن توقيع المخرج مروان حامد.. ويشارك به كل من؛ أحمد حلمي، كريم عبد العزيز، محمد فراج، نيللي كريم، سيد رجب، عمرو يوسف، أمينة خليل، عمرو سعد، أحمد داوود، وأحمد خالد صالح.

تفاصيل فيلم الست

ويلعب الفنان محمد فراج، شخصية الشاعر أحمد رامي خلال أحداث العمل، وتجسد الفنانة منى زكي السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم من خلال العمل الذي سبق وتم تقديمه من خلال مسلسل كوكب الشرق للفنانة صابرين، ويظهر الفنان سيد رجب بدور والدها الشيخ إبراهيم محمد البلتاجي.

أما الفنان أحمد خالد صالح فيجسد دور شقيقها خالد إبراهيم البلتاجي، كما يجسد الفنان عمرو سعد دور الزعيم الراحل جمال عبدالناصر.

يشار إلى أنه سيتم عرض 18 دقيقة من فيلم الست في مهرجان مراكش السينمائي، وسيعرض العمل في شهر يونيو المقبل بسينمات مصر والخليج كموعد مبدئى.

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