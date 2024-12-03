الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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انفوجراف

بمشاركة الأهلي.. مواعيد مباريات كأس القارات إنتركونتيننتال في قطر (إنفوجراف)

الأهلي بطل كأس القارات
الأهلي بطل كأس القارات الثلاث، فيتو

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بوتافوجو البرازيلي باتشوكا المكسيكي كأس التحدي الأهلي كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال ريال مدريد ملعب لوسيل

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