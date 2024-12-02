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اقتصاد

رئيس شعبة الذهب يكشف عن توقعاته للأسعار الفترة المقبلة (فيديو)

أسعار الذهب، فيتو
أسعار الذهب، فيتو

أسعار الذهب، كشف هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب، توقعاته لأسعار المعدن الأصفر الفترة المقبلة، موضحًا أن التذبذب في الأسعار الأيام الأخيرة له علاقة بالأوضاع الجيو سياسية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة.

 

توقعات أسعار الذهب

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس": أنه مع تصاعد التوترات الإقليمية والدولية نتوقع ارتفاع أسعار الذهب عالميا الفترة المقبلة.

سر خفض المصنعية 

ولفت إلى أن بعض محال المجوهرات تعرض تخفيض المصنعية، خاصة بالنسبة للمشغولات الماسية أو الألماظ إلى 70% كنوع من زيادة إقبال الناس على شراء الذهب.
 

 


 

أسعار سبائك الذهب فى محلات الصاغة اليوم 1 ديسمبر 2024 ( أخر تحديث )

سعر الذهب بحركة التداولات في البورصة المصرية اليوم الأحد ( أخر تحديث )

 

أسعار الذهب

وارتفع مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب بحركة التداولات في البورصة المصرية بتعاملات أمس الأحد 1 ديسمبر 2024، بنحو 25 جنيها، ليسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 4250 جنيهًا للعرض ونحو 4200 جنيه للطلب.

 

سعر جرام الذهب عيار 24


سجل جرام الذهب عيار 24  نحو 4250 جنيهًا للعرض. 
سجل جرام الذهب عيار 24  نحو 4200 جنيه للطلب.

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