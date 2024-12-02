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رياضة

نجم ليبيا يعلنها: أحلم باللعب في الزمالك وهذه تطورات المفاوضات

فهد المسماري،فيتو
فهد المسماري،فيتو

كشف الدولي الليبي، فهد المسماري، نجم فريق التحدي، كواليس مفاوضات الزمالك  للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

نجم ليبيا يحلم بالزمالك 


وقال فهد المسماري في تصريحات عبر فضائية "المحور" المصرية، إنه يتمنى ارتداء قميص الزمالك في أقرب فرصة، مشيرًا إلى أن اللعب ضمن صفوف الفارس الأبيض أحد أكبر أحلامه.

وأضاف: "الزمالك يرغب في التعاقد معي بشكل نهائي، والأمور تتوقف الآن على توصل الزمالك لاتفاق مع نادي التحدي".


وأكمل فهد المسماري: "أحمد سليمان عضو مجلس الزمالك هو من يقود المفاوضات مع نادي التحدي في الوقت الحالي".

وأتم: "حتى الآن لم أوقع عقود انضمامي للزمالك كما تردد، لكن المفاوضات بين الناديين تسير بشكل جيد".

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أحمد سليمان عضو مجلس الزمالك مسمار للزمالك الفارس الأبيض

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