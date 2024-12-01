انطلاق اختبارات البرنامج العلمي النوعي للوافدين في الفقه الشافعي بالجامع الأزهر

انطلقت اليوم اختبارات البرنامج العلمي النوعي للوافدين بالجامع الأزهر، وقد شهدت الاختبارات التي تجري برعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مشاركة ٣٢٠ دارسا ودارسة في تخصص الفقه الشافعي، المستوى الأول، ما يعكس الإقبال الكبير على هذا البرنامج.

الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر

وفي هذا السياق، صرح الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، أن البرنامج يهدف إلى تقديم تعليم متميز للطلاب الوافدين، مع التركيز على تزويدهم بالمعارف الأساسية التي يحتاجونها في مجالاتهم المختلفة، مؤكدًا على أهمية هذا البرنامج في تعزيز فهم وتسهيل العلوم الدينية للطلاب الوافدين.

كما أوضح الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن البرنامج يهدف إلى تعزيز المعرفة الدينية والثقافية للطلاب الوافدين، مشيرًا إلى أن تجربة البرنامج العلمي للوافدين تعد خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف التعليمية للأزهر الشريف، مما يعزز من مكانة الأزهر كمنارة علمية ودينية على مستوى العالم.

من جانبهم عبر الطلاب عن شعورهم بالفخر بكونهم جزءًا من هذا البرنامج، وقال أحد الطلاب: "لقد كانت التجربة مفيدة للغاية، حيث ساعدتنا على فهم أعمق لمفاهيم الفقه الشافعي". بينما أشار آخر إلى أهمية الدعم الأكاديمي الذي يتلقونه من هيئة التدريس، مما يعزز فرص نجاحهم في المستقبل.

يذكر أن الرواق الأزهري قد أطلق هذا البرنامج في شهر يوليو الماضي، ويستهدف الطلاب الوافدين في خمسة تخصصات رئيسة تشمل اللغة العربية، التفسير، الحديث، الفقه، والعقيدة، يأتي هذا البرنامج في إطار جهود الرواق الأزهري لتوسيع نطاق التعليم الديني وتلبية احتياجات الطلاب من مختلف الجنسيات.

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