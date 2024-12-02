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التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فيتو
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كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز عن حاجة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية لوظائف شاغرة.

 

الوظائف المطلوبة 

وأشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن الوظائف المطلوبة عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية والتي تتضمن ما يلي: 

1- مدير عام منطقة لعدد 3
2- مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين لعدد 1
3- مدير عام الإدارة العامة لمركز التدريب لعدد 1
4- مدير عام الإدارة العامة لصيانة المعدات والأجهزة والإنشاءات لعدد 1
5- مدير عام الإدارة العامة لساحات الانتظار لعدد 1

 

الأوراق المطلوبة للتقديم 

 

وعن الأوراق المطلوبة للتقديم للوظائف المعلن عنها تشمل ما يلي: صورة من: (المؤهل الدراسي - الموقف من التجنيد - شهادة خبرة ـ دورات - تقارير كفاية خلال آخر عامين ـ بطاقة الرقم القومي - شهادة الميلاد رقم قومي - رقم الهاتف الشخصي - شهادة بعدم الحصول علي جزاءات او الإحالة للمحاكم التأديبية أو الجنائية - عدد 6 صور شخصية - بيان حالة وظيفية معتمد - عدد (10) نسخ ورقية + نسخة word علي CD من تقرير الإنجازات ومقترحات التطوير والشهادات الحاصل عليها المتقدم)

 

خطوات التقديم للوظائف 


 

تقدم الطلبات والمستندات باليد بإسم اللواء بحري  رئيس مجلس الإدارة - هيئة ميناء الإسكندرية 106 طريق الحرية ويمكن الاطلاع على وصف موجز للوظيفة المعلن عنها بالموقع الإلكتروني للهيئة www.apa.gov.eg


 

وسيتم إخطار المتقدمين المستوفين للشروط بموعد ومكان الاختبارات على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لميناء الاسكندرية وآخر موعد للتقديم 31 ديسمبر الجاري.

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