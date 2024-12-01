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رياضة

سقوط مفاجئ للاعب فيورنتينا في مباراة إنتر ميلان يخلع قلوب الجماهير واللاعبين (فيديو)

فيورنتينا
فيورنتينا

شهدت مباراة فيورنتينا وضيفه إنتر ميلان، حالة طبية طارئة بعد سقوط إدواردو بوفي، لاعب الفيولا، على أرض الملعب بشكل مفاجئ.

وأثناء توقف اللعب نظرا لإلغاء هدف لإنتر ميلان سجله لاوتارو مارتينيز، سقط بوفي على الأرض فجأة، ولم يتحرك فأثار الهلع.

وعلى الفور، تدخل الطاقم الطبي وشكل لاعبو الفريقين جدارا بشريا حوله، قبل أن يتم حمله على نقالة إلى سيارة الإسعاف.

وبحسب شبكة سكاي سبورت إيطاليا، كان بوفي ينحني لخلع حذائه قبل أن يسقط فجأة على الأرض.

وانهار لاعبي فيورنتينا، ودخل بعضهم في نوبة بكاء داخل الملعب، قبل أن تتوقف المباراة ويدخل اللاعبين إلى غرف خلع الملابس بانتظار التحديثات حول إمكانية استكمال اللقاء من عدمه.

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فيورنتينا إدواردو بوفي إنتر ميلان الفيولا

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