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درجات الحرارة غدا الإثنين 02- 12- 2024 في مصر

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو
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أعلنت هيئة  الأرصاد الجوية حالة الطقس  ودرجات الحرارة غدا الاثنين ومن المتوقع أن  يسود طقس مائلا للبرودة  على شمال البلاد حتى  القاهرة الكبرى، مائل للدفء على شمال الصعيد وجنوب سيناء  مائل للحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا الاثنين 2-12-2024 في محافظة الفيوم

هدوء يشوبه الحذر، الأرصاد تعلن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم وماذا يحدث منتصف الأسبوع

الأرصاد الجوية: طقس مائلا للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة ليلا  وفى الصباح الباكر  على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد،و على السواحل الشمالية

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى   13 والعظمى 22

العاصمة الإدارية: الصغرى 11 والعظمى 22

6 أكتوبر: الصغرى 11 والعظمى 21

بنها: الصغرى 12 والعظمى  22

الإسكندرية: الصغرى 11 والعظمى 23

العلمين الجديدة: الصغرى 11 والعظمى 22

مطروح: الصغرى 12 والعظمى 23

سيوة: الصغرى 09   والعظمى 21

كاترين الصغرى 02 والعظمى 16

بورسعيد الصغرى 16 العظمى 22

الزقازيق: الصغرى 12 والعظمى 22

الإسماعيلية الصغرى 10 والعظمى  23

السويس: الصغرى 11 والعظمى 23

شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 24

الغردقة الصغرى 15 والعظمى 26

الفيوم: الصغرى 11  والعظمى 22

بنى سويف الصغرى 10 والعظمى 22

المنيا: الصغرى 10 والعظمى 22

أسيوط الصغرى 09 والعظمى 21

سوهاج الصغرى  09 والعظمى 23

الأقصر الصغرى 09 والعظمى 25

أسوان: الصغرى 11 والعظمى 25

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط معتدل ويصل ارتفاع الامواج من 1:1.5 متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس  الغد أن حالة البحر الأحمر  تكون معتد  ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5:2.5 متر.


وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

كما تظهر الشبورة المائية الصباحية  تكون كثيفة أحيانا على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية  والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.


كما تنشط الرياح على جنوب سيناء  والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

كما وجهت الدكتورة ايمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية

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