تأجيل محاكمة عاطل متهم بقتل شاب في دار السلام لـ جلسة 23 ديسمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل أولى جلسات محاكمة عاطل متهم بقتل شاب وإصابة شقيقته بسبب فسخ خطبته فى منطقة دار السلام إلى جلسة 23 ديسمبر الجارى.

مقتل شاب وإصابة شقيقه بدار السلام

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بمقتل شاب وإصابة شقيقه داخل شقة سكنية بمنطقة دار السلام، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.



وبالفحص تبين مقتل شاب طعنًا بالسكين وإصابة شقيقته، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

شاب يطعن خطيبته بالسلام

وبإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية نشبت بين الضحايا وخطيب الفتاة بسبب خلافات عائلية قام على إثرها الأخير بطعن المجنى عليهما مما تسبب في وفاة الشاب وإصابة خطيبته.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم لاستجوابه والوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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