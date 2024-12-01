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رياضة

ريال مدريد يتقدم على خيتافي 0/2 بالشوط الأول في الليجا

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ضد خيتافي بنتيجة 0/2 للريال، في المباراة التي تقام على ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار لقاءات الجولة 15 من الدوري الإسباني - الليجا.

سجل هدفي ريال مدريد في شباك خيتافي، جود بيلينجهام في الدقيقة 30 من ضربة جزاء، كيليان مبابي في الدقيقة 38.

ودفع أنشيلوتي بثلاثي هجومي في تشكيل ريال مدريد، مكون من: كيليان مبابي وإبراهيم دياز والعائد ردريجو جويس.

واستدعى المدرب الإيطالي عددا من لاعبي فريق الشباب وهم: لورينزو أجوادو، ودييجو أجوادو، وتشيما.

وغاب عن ريال مدريد في مباراة اليوم ضد خيتافي كل من: ألابا، وميليتاو، وكارفاخال، وتشواميني، وكامافينجا، وفينيسيوس جونيور.

تشكيل ريال مدريد ضد خيتافي 

وضم تشكيل ريال مدريد كاملا، كالآتي:

تيبو كورتوا - فران جارسيا - أنطونيو رودريجر - أسينسيو - لوكاس فاسكيز- جود بيلينجهام - فيدي فالفيردي - داني سيبايوس - رودريجو جويس - كيليان مبابي - إبراهيم دياز.

ويحتل ريال مدريد، المركز الثالث في الليجا برصيد 30 نقطة، بينما خيتافي في المركز الـ17 برصيد 13 نقطة.

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