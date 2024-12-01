السيسي: نأمل في تعزيز العلاقات الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي وتكثيف العمل والتنسيق المشترك

عبر الرئيس السيسي عن أمله في تعزيز العلاقات الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتكثيف العمل والتنسيق المشترك بشأن قضايا الأمن والاستقرار الإقليميين، والتصدي للصراعات القائمة.

وهنأ الرئيس السيسي أنطونيو كوستا بمناسبة توليه مهام رئاسة المجلس الأوروبي قائلا: أتقدم بخالص التهنئة للسيد أنطونيو كوستا بمناسبة توليه مهام رئاسة المجلس الأوروبي، ونأمل في تعزيز العلاقات الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتكثيف العمل والتنسيق المشترك بشأن قضايا الأمن والاستقرار الإقليميين، والتصدي للصراعات القائمة.

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