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أخبار مصر

"معلومات الوزراء" يرصد عدد السيارات المتسهدف تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي (إنفوجراف)

تحويل السيارات للغاز
تحويل السيارات للغاز الطبيعي

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (275 ألف سيارة مستهدف تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي سنويًا).

تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بديلًا للوقود

وتستهدف الحكومة تحويل 275 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي بديلًا للوقود لتعزيز الاستدامة، وذلك امتثالًا لمبادرة الدولة الخاصة بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود بدلًا من البنزين والسولار.

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معلومات الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء سيارات الغاز الطبيعي تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

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