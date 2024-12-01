أستاذ بجامعة حلوان يفوز بجائزة محمد ربيع ناصر للبحث العلمي في العلوم الطبية 2024

فاز الدكتور محمد محمود القصاص أستاذ ورئيس قسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب بجامعة حلوان بجائزة الدكتور محمد ربيع ناصر للبحث العلمي في العلوم الطبية ٢٠٢٤، وذلك عن مجمل أبحاثه في مجال أمراض الكبد وخصوصًا التدهن الكبدي وأورام الكبد.

جائزة الدكتور محمد ربيع ناصر للبحث العلمي في العلوم الطبية

وجاءت هذه المشاركة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.

جامعة حلوان



وتذخر جامعة حلوان بالعديد من القامات العلمية التي تشرفها في مختلف المجالات، وتهتم جامعة حلوان بالبحث العلمي بشكل مكثف حيث يعد الركيزة الأساسية لتقدم البلاد ونهضة الأمم لما له من دور كبير وفعال في دفع عجلة التطور وحل المشكلات والظواهر السلبية في المجتمع، ويساهم في تكوين الكوادر العلمية والبحثية في المؤسسات الجامعية، كما تزداد حاجتنا للدراسات والبحوث العلمية يومًا بعد يوم ومن هذا المنطق تولى جامعة حلوان الاهتمام الأكبر بهذا القطاع، فهو طريقها لرفع تصنيفها الدولي.

وتهدف جائزة محمد ربيع ناصر للبحث العلمي إلى تقدير وتشجيع جهود الباحثين المتميزين فى تقديم الحلول الابتكارية لحل مشاكل المجتمع والنهوض به، دعمًا للارتقاء بمخرجات المنظومة البحثية التى تنعكس على خدمة ورفاهية المواطنين، وتحسن التصنيف العالمي للجامعات المصرية، وتأتي اتساقا مع مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي وسياسات الحكومة المصرية نحو التنمية المستدامة والنهوض بالمجتمع، وتتفق مع محاور الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة.

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