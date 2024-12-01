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محافظات

أبو ليمون يلتقي رئيس جامعة المنوفية لتعزيز التعاون

اللواء إبراهيم أبو
اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه، الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات المتنوعة والمشاركة في فعاليات برنامج مؤتمر المسؤولية المجتمعية للجامعات في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي (آفاق ورؤى مستقبلية) والمقرر انعقاده 4 ديسمبر الحالي بقاعة الاجتماعات بكلية الحقوق بجامعة المنوفية

الدور الرائد والحيوي لجامعة المنوفية


وأشار محافظ المنوفية إلى أهمية الدور الرائد والحيوي لجامعة المنوفية العريقة انطلاقًا من دورها التعليمي ورسالتها المجتمعية كشريكًا فاعلًا في خطط التنمية بالمحافظة بما تمتلكه من خبرات وإمكانيات علمية لتقديم خدمات متميزة للمواطنين، مؤكدا استمرار التعاون وتوحيد الجهود على كافة المستويات لتحقيق المصالح المشتركة لخدمة أبناء المحافظة في شتى المجالات.
 

بناء الإنسان المصري

هذا وقد أعرب رئيس جامعة المنوفية عن تقديره لجهود محافظ المنوفية وحرصه على التعاون الدائم والمثمر وسعيه الدؤوب في دعم الجامعة ومشروعاتها المستقبلية وتحقيق الأهداف التنموية التي تقودها الدولة المصرية نحو بناء الإنسان المصري.

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