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سياسة

خبير استراتيجي: ما يحدث في سوريا جزء من مخطط "الشرق الأوسط الجديد"

اللواء محمد الغبارى،
اللواء محمد الغبارى، فيتو

أكد اللواء محمد الغبارى، رئيس كلية الدفاع الوطني الأسبق، الخبير الاستراتيجي، أن الأحداث الجارية في سوريا  تأتي في إطار "مخطط الشرق الأوسط الجديد" الذي تم الكشف عنه في عام 2011. 

وأوضح الغبارى أن ما يحدث الآن في سوريا هو نتيجة لتفجير الأوضاع في المنطقة باستخدام "الحرب بالوكالة"، والتي يتم تنفيذها عبر دعم جماعات مثل جبهة النصرة (التي تعرف الآن بهيئة تحرير الشام) لمواجهة النظام السوري.

محمد الغبارى: الولايات المتحدة الأمريكية هي من أدخلت تنظيم داعش وتنظيم القاعدة وجبهة النصرة إلى المنطقة

وأشار الغبارى إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من أدخلت تنظيم داعش وتنظيم القاعدة وجبهة النصرة إلى المنطقة، في إطار تحقيق أهدافها الاستراتيجية. 

محمد الغباري: الأهداف الرئيسية لهذه الجماعات كانت مهاجمة اللاذقية

وقال إن الأهداف الرئيسية لهذه الجماعات كانت مهاجمة اللاذقية، التي تضم أكبر قاعدة روسية في سوريا، ثم مهاجمة حلب باعتبارها "عاصمة إقليم السنة". 

وأضاف أن هذه التطورات أوقفت الحرب في سوريا لفترة، خاصة بعد سحب إيران لعناصر حزب الله من سوريا إلى لبنان، مما أتاح لجبهة النصرة العودة إلى حلب.

وفيما يتعلق بالسيناريوهات المستقبلية للأزمة السورية، أكد الغبارى أن الوضع لا يدعو للتفاؤل، في ظل استمرار التحركات العسكرية والنفوذ الأجنبي في المنطقة.

محمد الغباري: الجيش السوري يستعد لتنفيذ هجوم مضاد لاستعادة المناطق التي فقدها

وقال: إن الجيش السوري يستعد لتنفيذ هجوم مضاد لاستعادة المناطق التي فقدها، بينما يتربص الأكراد المدعومون من الولايات المتحدة في الشمال السوري لتحين الفرصة لدخول حلب والتفاوض بشأنها في المستقبل.

محمد الغباري: حلب تمثل أهمية استراتيجية كبرى في "مخطط الشرق الأوسط الجديد"

وأكد الغباري أن حلب تمثل أهمية استراتيجية كبرى في "مخطط الشرق الأوسط الجديد"، حيث يُنظر إليها كمركز رئيسي في ما يُسمى بـ "الشرق الأوسط الكبير".

وأشار إلى أن ما يجري في سوريا هو جزء من مخطط غربي أوسع لإحياء مشروع "الشرق الأوسط الجديد"، الذي يهدف إلى إعادة تشكيل خريطة المنطقة بما يخدم المصالح الغربية.

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سوريا مخطط الشرق الاوسط الجديد مطار حلب هيئة تحرير الشام الولايات المتحده الامريكيه

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