الأحد 01 ديسمبر 2024
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معلومات الوزراء يكشف توقعات درجات الحرارة اليوم الأحد (إنفوجراف)

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم
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نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (توقعات درجات الحرارة اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024).  

درجات الحرارة اليوم الأحد

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد، وتوقعت أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على شمال الصعيد وجنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

May be an image of ‎text that says "‎القاهرة الكبرى الصغرى 13° العظمى 22° الوجه البحري بشزفد زشدففود 12° 21° السواحل الشمالية الغربية 13 22° السواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء 13° 22° جنوب سيتاء وسلاسل جبال البحر الأحمر 16 25° الصعيد شمال 07° حالة الطقس 22 جنوب الصعيد 11 توقعات درجات الحرارة اليوم الأحدا ။ယ 2024 ديسمبر 25 WWW.IDSC.GOV.EG المصدر الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.00၀စ၀‎"‎

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معلومات الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء درجات الحرارة اليوم حالة الطقس اليوم

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