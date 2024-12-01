إقالة جديدة في الدوري الإسباني

أعلن بلد الوليد إقالة مدربه الأوروجوياني باولو بيزولانو، بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها الفريق 0-5 على يد أتلتيكو مدريد، استجابة لمطالبات الجماهير.

إقالة مدرب بلد الوليد

كان مشجعو بلد الوليد يطالبون برحيل بيزولانو منذ الموسم الماضي، لكنه تمكن من إعادة الفريق إلى دوري الدرجة الأولى ليسكت المنتقدين مؤقتًا، في ظل علاقة متوترة بين المدرب والجمهور.

إلا أن بيزولانو تمكن مع الفريق هذا الموسم من جمع تسع نقاط فقط بعد مرور 15 جولة من الدوري الإسباني، وهو رقم متواضع للغاية بالنسبة لفريق يريد البقاء في الليجا.

ولم يعرف بلد الوليد تحت إمرة المدرب الأوروجوياني معنى الانتصار إلا في مباراتين، الجولة الافتتاحية على حساب إسبانيول، وأمام ألافيس قبل خمسة أسابيع.

وتشير المعلومات الواردة من بلد الوليد إلى أن بديل بيزولانو قد يكون فرانسيسكو، بل وأن مجلس الإدارة ربما اتفق معه بالفعل خاصة وأن الفريق سيلعب الثلاثاء في كأس الملك ويحتاج إلى مدرب سريعًا لإعادة الأمور إلى نصابها.

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