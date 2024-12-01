ندوة عن تحديات المواجهة مع جماعة الإخوان بحزب التجمع الأربعاء

ينظم حزب التجمع، برئاسة النائب سيد عبد العال رئيس الحزب، عضو مجلس الشيوخ، الندوة رقم 108، ضمن منتدى خالد محيي الدين، بعنوان “تحديات المواجهة مع جماعة الاخوان ” فى السادسة مساء الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2024، بالمقر المركزي للحزب، 1 شارع كريم الدولة بميدان طلعت حرب.

محاور ندوة تحديات المواجهة مع جماعة الاخوان

وقال المهندس محمد فرج الامنين العام المساعد لشئون التثقيف ان الندوة سوف تناقش عدد من المحاور الهامة على راسها قرار رفع اسماء 716 من قوائم الارهاب،وهل هناك قرار للمواجهة مع الجماعة ام المصالحة وهل فكرة المصالحة واردة،وهل قرار الرفع من قوائم الارهاب سياسي ام قانونى وهل هناك جديد فما يتعلق بقوائم الارهاب وغيرها من المحاور المتعلقة بهذة القضية

ضيوف منتدى خالد محيى الدين

واضاف ان الندوة سوف تستضيف الدكتور ثروت الخرباوى المحامى بالنقض واحد القيادات السابقة بجماعة الاخوان المسلمين وسوف يديرها المهندس محمد فرج الامين العام لشئون التثقيف بالحزب

وكانت النيابة العامة قالت في بيان لها إن التحريات الأمنية أثبتت توقف 716 شخصًا عما وصفتها بـ"الأنشطة غير المشروعة" ضد الدولة ومؤسساتها، ومن ثم ارتأت الجهات القضائية المعنية رفع أسمائهم من قوائم الإرهاب.

ومن بين الأسماء التي شملها قرار رفع الإدراج من القوائم الإرهابية، الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي، والذي توفي قبل نحو عامين، والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين يوسف ندا، والقيادي الإخواني وجدي غنيم، وعبد الله نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعدد من رجال الأعمال منهم علي فهمي طلبة وعمر الشنيطي وياسين عجلان ووليد عصفور.

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