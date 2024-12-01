الإسكان: حملات لضبط وصلات المياه الخلسة وتحصيل المديونيات بالمدن الجديدة

نفذت الإدارات المختصة بأجهزة تنمية مدن: النوبارية الجديدة، ودمياط الجديدة، وأسيوط الجديدة، بالتنسيق مع الشرطة المختصة، حملات لضبط وصلات المياه الخلسة وتحصيل المديونيات، حفاظًا على مورد المياه ومقدرات الدولة.

صرح بذلك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤكدًا استمرار الحملات لرصد وضبط المخالفات والتعديات على أحد أهم المرافق (مرفق مياه الشرب) لضمان استدامة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي السياق ذاته، أضاف المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أن لجنة الوصلات الخلسة بالجهاز، قامت بشن حملة بالتنسيق مع قسم شرطة التعمير بالمدينة، بموقع سكن مصر مسلسل (٣)، والمجاورة 33 بالحي السادس.

وقال رئيس جهاز مدينة دمياط: أسفرت الحملة عن فصل 75 وصلة مياه مخالفة وضبط 5 مواتير رفع مياه تعمل على وصلات مياه بدون عداد، وتم إيداع المضبوطات بمخازن الجهاز، واتخاذ الإجراءات القانونية التي من شأنها الحفاظ على موارد الدولة وإلزام المخالفين بدفع متوسط الاستهلاك طبقًا للقواعد المنظمة في هذا السياق.

وأشار المهندس ياسر عبدالله رمضان، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، أنه تم شن حملة بالتعاون مع شرطة التعمير، شملت عمارات الإسكان الاجتماعي "٤٢ عمارة" بالحي الثالث، لمراجعة وصلات المياه والتأكد من توصيل عدادات مياه للوحدات، وتم رصد عددٍ من المخالفات وتحرير محاضر سرقة مياه وغرامات فورية وقطع المياه عن الوحدات المخالفة.

وطالب رئيس جهاز المدينة، أصحاب الوحدات المخالفة بسرعة التوجه للجهاز ودفع الغرامة المقررة حتى يتم إعادة فتح المياه، مؤكدًا استمرار الحملات وعدم التهاون مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك٠

وأوضح المهندس أشرف السماليجي، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، أن اللجنة المختصة بفحص العدادات ووصلات المياه بالجهاز، قامت بشن حملة بعدة أحياء سكنية، وتم ضبط قطع أراضٍ سكنية تستهلك المياه دون عداد، ومنشأة تجارية تحتوي على عدادات عشوائية بدون بيانات رسمية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية مورد المياه وتطبيق القانون بكل حزم.

زيادة مسطح المباني بدور السطح بحد أقصى 75 %

تبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، تلقى طلبات زيادة مسطح المباني بدور السطح بالمدن الجديدة بنسبة 75 % من إجمالي مسطح دور السطح شاملًا غرف مرافق الخدمات بالسطح، بحد أقصى، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لخدمات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة "https://nuca-services.gov.eg" فقط.

قطع أراض سكنية صغيرة (فيلات - عمارات) بالمدن الجديدة

ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على السماح للمواطنين المخصص لهم قطع أراض سكنية صغيرة (فيلات - عمارات) بالمدن الجديدة، والملتزمين بعدد الأدوار وفقا للتراخيص الصادرة، بزيادة مسطح المباني بدور السطح بحد أقصى 75 %، شاملًا غرف مرافق الخدمات بالسطح، وفقًا لضوابط وشروط محددة.

وموافقة مجلس إدارة الهيئة نصت على الالتزام بالضوابط التالية: السماح بأن تكون المساحات المضافة تشكل وحدة سكنية أو أكثر اعتمادًا على المسطح المضاف وفقًا لما يلى (130 م2 فأقل يسمح بوحدة سكنية واحدة فقط - 131: 240 م2 يسمح بوحدتين سكنيتين فقط - أكثر من 240 م2 يسمح بـ3 وحدات سكنية فقط)، كما يشترط سلامة كامل موقف قطعة الأرض (مالي - عقاري - تنفيذي - قانوني)، وعدم وجود مخالفات بنائية، وعدم تجاوز قيود الارتفاع المحددة للمنطقة، وتوفير مواقف انتظار سيارات داخل حدود قطعة الأرض طبقًا للكود المصري للجراجات شاملًا (الوحدة / الوحدات) المضافة، وسداد جميع المستحقات المالية للهيئة الخاصة بفواتير استهلاك المياه والكهرباء وغيرها.

وأضاف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: في حالة رغبة العميل بالاحتفاظ بغرف خدمات السطح في حدود نسبة 25 %، المنصوص عليها بالقانون 119 لسنة 2008، فيكون الحد الأقصى المسموح باستغلاله بنشاط سكني 50 % من مسطح الدور الأخير كمساحة مغلقة، و25 % مساحة مفتوحة فاصلة بين غرف الخدمات والنشاط السكني، موضحًا أن المسطح المضاف يشمل غرف مرافق خدمات المبنى، ولا يسمح بإقامة أي منشآت أعلى هذه المباني، مع الأخذ في الاعتبار سماحية مقننات المرافق وقدرتها على تحمل زيادة المسطحات السكنية المطلوب إضافتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.