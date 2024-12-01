ينطلق غدا، كل ما تريد معرفته عن مؤتمر دعم الاستجابة الإنسانية لغزة بالقاهرة

ينطلق مؤتمر دعم الاستجابة الإنسانية لغزة بالقاهرة غدا، حيث شدد الزعيمان الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين خلال مباحثات الأسبوع الماضي على حرصهما على نجاح مؤتمر دعم الاستجابة الإنسانية لغزة، والذي سوف تستضيفه القاهرة يوم 2 ديسمبر، في تحقيق أهدافه، مؤكدين أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لضمان وصول المساعدات الإنسانية للقطاع، ومشددين على الدور المحوري لوكالة "الأونروا" في هذا الإطار.

وأبرز المعلومات عن المؤتمر الدولي لدعم وتعزيز الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة:

- تستعد القاهرة لاستضافة مؤتمر دولي لدعم وتعزيز الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة غدا بمشاركة إقليمية ودولية واسعة، حيث إن المؤتمر سيبحث إجراءات تعزيز الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة والتأكيد التأكيد على محددات الموقف المصري تجاه التطورات الإقليمية التي تتضمن ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين ونفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق فضلًا عن أهمية الانتقال لإيجاد أُفق سياسي لتنفيذ حل الدولتين

الرئيس السيسي وملك الأردن يشددان على حرصهما على نجاح مؤتمر دعم الاستجابة الإنسانية لغزة



- المؤتمر يأتي لحشد الدعم الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني بما يسهم في التخفيف من وطأة معاناته الإنسانية، حيث جددت القاهرة تأكيدها ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة إلى جانب النفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية.

- المؤتمر سيعقد على مستوى وزراء الخارجية حيث إن الحضور سيشمل تمثيلا إقليميا من دول المنطقة ودوليا من المجتمع الدولي إلى جانب تمثيل المؤسسات الدولية ووكالات الأمم المتحدة المعنية بالقضية الفلسطينية، وعلى رأسها الأونروا، كما سيناقش الأبعاد السياسية والأمنية والإنسانية للوضع في قطاع غزة وأن دعم عمل وكالة الأونروا سيكون من فعاليات المؤتمر.

- يعقد المؤتمر في ظل مطالبات عربية رسمية برفع القيود الإسرائيلية على مرور المساعدات لقطاع غزة بعد قرار إسرائيل بحظر عمل أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في شهر أكتوبر الماضي.

- الفلسطينيين ينظرون بإيجابية لمؤتمر القاهرة الوزاري أملا في تحقيق اختراق لأزمة المساعدات الإنسانية والتدخل لإنفاذ الدعم لسكان القطاع، حيث إن استمرار الوضع الحالي مع حلول موسم الشتاء يفاقم من المعاناة الإنسانية للسكان بغزة.

- قدمت الدولة المصرية نحو 80 في المائة من حجم المساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة.

- استضافت القاهرة قمة القاهرة للسلام بمشاركة دولية واسعة بهدف دفع جهود المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار والعمل على تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

- المؤتمر يستهدف إعادة تقديم القضية الفلسطينية للواجهة الدولية، مرة أخرى في ضوء التطورات الإقليمية.

- المؤتمر يوجه رسائل تنبيه مبكرة لخطورة الوضع في القطاع والمسار المستقبلي للقضية الفلسطينية على الصعيد الدولي.

- المؤتمر يستهدف استعراض الجهود المبذولة، خصوصًا من الدول العربية لوقف الحرب في القطاع.

- المؤتمر سيسعى لصياغة مقاربات جديدة للتعاطي مع الأزمة في غزة والقضية الفلسطينية في المرحلة المقبلة خصوصا مع تولي إدارة دونالد ترامب مهامها الرسمية في أمريكا.



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