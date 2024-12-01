الأحد 01 ديسمبر 2024
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رياضة

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة والقنوات الناقلة

فريق الزمالك
فريق الزمالك

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز لمواجهة نظيره غزل المحلة المقرر إقامتها غدا الاثنين في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة 

وتنطلق مباراة الزمالك وغزل المحلة  غدا الاثنين في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة على أرضية استاد غزل المحلة. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وغزل المحلة 

وتنقل مباراة الزمالك وغزل المحلة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

مباراة الزمالك وبلاك بولز بطل موزمبيق 

وفاز فريق الزمالك في المباراة الماضية على نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق، بهدفين  نظيفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب إستاد القاهرة الدولي، الأربعاء الماضي، ضمن الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

الزمالك يفوز على مدينة نصر وديا استعدادًا لغزل المحلة 

كما فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره فريق مدينة نصر بهدف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما الخميس على ملعب النادي، في إطار الاستعداد لمباراة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وسجل حسام أشرف هدف الفوز لفريق الزمالك في الدقيقة 82 من عمر المباراة.

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