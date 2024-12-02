الإثنين 02 ديسمبر 2024
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انفوجراف

الفرق المتأهلة لـ كأس العالم للأندية 2025 (إنفوجراف)

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية 2025

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الأهلي الهلال السعودي تشيلسي مانشستر سيتي باريس سان جيرمان إنتر ميلان ريال مدريد كأس العالم للأندية 2025

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