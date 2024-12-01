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اقتصاد

تتخطى المليون جنيه، السوق المصرية تستقبل سيارات أوبل موكا بلاك سبيشل اديشين 2025

أوبل موكا بلاك سبيشل
أوبل موكا بلاك سبيشل اديشين 2025،فيتو

طرح الوكيل المحلي للعلامة التجارية أوبل، سيارة أوبل موكا بلاك "سبيشل اديشين"،  بسعر يبلغ 1,390,000 جنيه مصري، بمحرك تربو سعة 1.2 لتر مكون من 3 أسطوانات، يولد قوة تصل إلى 130 حصانًا عند 5500 دورة في الدقيقة، مع عزم أقصى يبلغ 230 نيوتن متر عند 1750 دورة في الدقيقة، مما يمنحها أداءً عاليًا. 

مواصفات سيارات أوبل موكا بلاك "سبيشل اديشين"

وحصلت سيارة اوبل على خزان وقود سعة 45 لترًا، مع معدل استهلاك وقود منخفض يبلغ 5.9 لتر/100 كم، مما يساهم في توفير تجربة قيادة اقتصادية ومستدامة. 

كما زودت  بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مما يضمن انتقالًا سلسًا بين السرعات وسرعة استجابة ممتازة على الطريق السيارة تتمتع بأبعاد مثالية للأداء اليومي كما أنها مزودة بأنظمة القيادة عادي-رياضي-اقتصادي.

مواصفات أنظمة الأمان والسلامة لسيارات أوبل موكا بلاك "سبيشل اديشين"

زودت سيارات أوبل موكا، بأنظمة الأمان، تتمتع أوبل موكا بلاك "سبيشل اديشين" بمجموعة متكاملة لضمان حماية جميع الركاب تشمل السيارة 8 وسائد هوائية موزعة بشكل استراتيجي لزيادة الأمان في حالة الحوادث.

 كما تم تزويدها بأنظمة متقدمة مثل نظام مانع انغلاق المكابح (ABS)، ونظام توزيع جهد المكابح الإلكتروني (EBD)، ونظام الثبات الإلكتروني (ESP)، مما يعزز من استقرار السيارة في الظروف الصعبة، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الطراز على نظام التنبيه عند الخروج عن المسار، ونظام عرض السرعات المرورية، ونظام التعرف على الإشارات المرورية، مما يوفر للسائق تجربة قيادة آمنة وذكية.

صممت أوبل موكا بلاك "سبيشل اديشين" بمظهر رياضي وأنيق بفضل العديد من التفاصيل المتميزة، جاءت المصابيح الأمامية بتقنية Matrix LED لتمنح السيارة مظهرًا شرسًا يعكس القوة، المرايا الجانبية تأتي باللون الأسود مع شعار أوبل الجديد، مما يبرز الطابع الفريد للطراز.

 كما تم تجهيز السيارة بعجلات رياضية بتصميم هندسي أنيق، مما يعكس الجمع بين الفخامة والطابع الرياضي. من الداخل، تأتي الشماسات الداخلية باللون الأسود مع مرايا وإضاءة وزجاج معتم، مما يوفر لمسات إضافية من الفخامة والخصوصية.

جهزت سيارات أوبل موكا بلاك "سبيشل اديشين" بشاشة سائق قياس 12 بوصة، بالإضافة إلى شاشة لمس قياس 10 بوصات تعمل بنظام Android Auto وApple CarPlay، مما يسمح للسائق بالوصول بسهولة إلى التطبيقات المفضلة أثناء القيادة. تحتوي السيارة أيضًا على 6 سماعات صوتية عالية الجودة ونظام اتصال Wi-Fi، مما يوفر تجربة ترفيهية متكاملة أثناء الرحلات. 

تجهيزات سيارات أوبل موكا بلاك "سبيشل اديشين"

توفر أوبل موكا بلاك "سبيشل اديشين"، أنظمة مساعدة ذكية مثل نظام تثبيت السرعة التكيفي، ونظام مساعدة السائق على الانتباه أثناء القيادة، ونظام تنبيه التصادم الأمامي. كما تمت إضافة كاميرا خلفية بزاوية 180 درجة وحساسات ركن أمامية وخلفية، مما يسهل عملية اصطفاف السيارة في المساحات الضيقة.

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استهلاك وقود الامان والسلامه السوق المصرى استهلاك الظروف الصعبة

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