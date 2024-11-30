الأحد 01 ديسمبر 2024
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الإعلان عن جوائز الدكتور محمد ربيع ناصر العلمية في دورتها السابعة لعام 2024 (صور)

جوائز الدكتور محمد
جوائز الدكتور محمد ربيع ناصر، فيتو
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أعلنت اللجنة العلمية لجائزة الدكتور محمد ربيع ناصر العلمية البحثية السنوية، الفائزين بالجائزة في دورتها السابعة  لعام 2024، في مجالاتها العلمية، وذلك في الحفل الذي أقيم مساء اليوم السبت بأحد فنادق القاهرة، وبحضور عدد من الوزراء الحاليين والسابقين والمثقفين والباحثين والعلماء ورؤساء التحرير وعلى رأسهم الكاتب الصحفي عصام كامل رئيس تحرير جريدة فيتو.

 

وجاءت الجوائز كالتالي: 

فاز بالجائزة الدكتور أحمد إبراهيم السقا عميد كلية الطب جامعة قناة السويس والدكتور محمد محمود زكريا القصاص أستاذ ورئيس قسم الأمراض المتوطنة بجامعة حلوان فى مجال العلوم الطبية والصحية والدكتور رضا عبد العزيز إبراهيم أبو شنب أستاذ باحث بقسم التكنولوجيا الحيوية بمعهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية بمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية والدكتور فضل عبد المنعم السيد عيسى الأستاذ المساعد بهندسة كفر الشيخ فى مجال علوم المياه والطاقة.

 كما فاز بالجائزة الدكتور ياسر محمد نور الدين شبانة الأستاذ بكلية الزراعة جامعة المنصورة في مجال الأمن الغذائي والدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة اليابانية في مجال العلوم الهندسية والتكنولوجيا.

 

 

 

 

وتهدف جائزة محمد ربيع ناصر للبحث العلمي منذ انطلاقها إلى تقدير وتشجيع جهود الباحثين المتميزين في تقديم الحلول الابتكارية لحل مشكلات المجتمع والنهوض به، دعما للارتقاء بمخرجات المنظومة البحثية التى تنعكس على خدمة ورفاهية المواطنين، وتحسن التصنيف العالمي للجامعات المصرية.

وقال الدكتور يحيي المشد رئيس جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، تأتي جائزة محمد ربيع ناصر، اتساقا مع مبادرات فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وسياسات الحكومة المصرية نحو التنمية المستدامة والنهوض بالمجتمع، وتتفق مع محاور الخطة الإستراتيجية للتنمية المستدامة في عدد من المجالات وهي: 

1-      جائزة أولى في مجال العلوم الطبية والصحية

2-      الجائزة الثانية فى مجال علوم والمياه والطاقة والأمن الغذائي

3-      الجائزة الثالثة فى مجال العلوم الهندسية والتكنولوجيا

4-      الجائزة الرابعة في مجال العلوم الاقتصادية والإدارية

وتهتم القيادة السياسية بتعظيم قيم التميز في البحث العلمي وتعزيز مؤشرات التنافسية وترسيخ مساد رغم الجودة والبحث طر لمردود دود هم لاریجانی المجتمع، وإننا على ثقة بأن الفائزين والمكرمين اليوم يستمرون في إسهاماتهم البحثية واضعين نصب أعينهم الابتكارات التي تساعد في تحضير أهداف الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة والمشاريع الكبرى للدولة والمباريات الرئاسية؛ لكي تصبح مصر رائدة على مستوى العالم في مجال الابتكار والتكنولوجيا وتحفز الأجيال الجديدة للانخراط في المجتمع البحثى وإنها على ثقة أننا مها ستنجح فى أن تصبح مصر التنمية المستدامة.

وتهدف جائزة محمد ربيع ناصر للبحث العلمي منذ انطلاقها إلى تقدير وتشجيع جهود الباحثين المتميزين في تقديم الحلول الابتكارية لحل مشاكل المجتمع والنهوض به، دعما للارتقاء بمخرجات المنظومة البحثية التى تنعكس على خدمة ورفاهية المواطنين، وتحسن التصنيف العالمي للجامعات المصرية.

جدير بالذكر أن النسخة الأولى من جوائز مسابقة  الدكتور محمد ربيع  أطلقت عام 2018، حيث تم اختيار مجال الجائزة في دورتها الأولى عام 2018، مواكبًا للحملة الرئاسية 100 مليون صحة فكان مجال العلوم الطبية هو الاختيار الأمثل.

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الامراض المتوطنة التطبيقات التكنولوجية الدكتور يحيى المشد رئيس جامعة الدلتا الدكتور محمد ربيع ناصر جائزة الدكتور محمد ربيع ناصر جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا رئيس الجامعة اليابانية نائب رئيس الجامعة كلية الزراعة جامعة المنصورة

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