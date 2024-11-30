القناة 12: تنسيق إسرائيلي أمريكي تحسبا من انهيار النظام في سوريا

قالت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصادر أمنية، السبت، إن هناك تنسيقا وطيدا بين الجيشين الإسرائيلي ونظيره الأمريكي تحسبا من انهيار النظام في سوريا.

تنسيق أمريكي إسرائيلي بشأن سوريا

وكشفت القناة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو عقد نهاية الأسبوع اجتماعًا أمنيًا طارئًا مع كبار أعضاء المؤسسة الأمنية، لمناقشة التطورات الأخيرة في سوريا واحتمالات انهيار الحكومة السورية.

تضرر البنى التحتية في سوريا

ووفقًا لتقرير القناة، أشار المسؤولون العسكريون إلى أن "البنى التحتية الإيرانية داخل سوريا قد تضررت بشكل كبير، وسقط الكثير منها في أيدي المتمردين".

وأضاف التقرير أن حزب الله قد يحوّل اهتمامه إلى سوريا لدعم الحكومة السورية، ما قد يعزز فرص الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار.

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كما توقع المسؤولون الأمنيون أن تتوسع حرية الحركة العملياتية لإسرائيل داخل سوريا نتيجة لهذه التطورات. ومع ذلك، حذروا من أن "انهيار الحكومة السورية قد يؤدي إلى حالة من الفوضى، مما قد يشكل تهديدات عسكرية جديدة لإسرائيل".

من جانب آخر، أشارت المصادر إلى أن روسيا زادت استثماراتها في دعم الحكومة السورية، بما يشمل الضغط على تركيا للحد من نشاط المتمردين، وإرسال جنرالات كبار إلى سوريا لقيادة العمليات العسكرية. وفي الوقت ذاته، تستمر إيران في إرسال قوات لدعم الحكومة السورية.

يأتي هذا النقاش في ظل تعقيدات المشهد السوري المتشابك، حيث تتابع إسرائيل الوضع من كثب وسط مخاوف من تداعيات انهيار الحكومة السورية على أمنها القومي.

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