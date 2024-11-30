هدية الحكومة فى 2025.. طرح آلاف الوظائف فى يناير المقبل.. و«التعليم» تعلن عن مسابقة لتعيين معلمى الحصة.. الرى تبحث عن مهندسين والأوقاف تطلب خطباء للمساجد.. والجهات الحكومية تستعد للحصر

أيام قليلة تفصلنا عن بدء العام الجديد 2025، وهو موعد ينتظر فيه الشباب الخريجون والحاصلون على مؤهلات عليا ومتوسطة إعلان الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الذى يكشف عن الوظائف داخل الجهات الحكومية.



وينص قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لعام 2016 فى المادة 31 على إعلان الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة -عند الحاجة- عن شغل الوظائف الجديدة مركزيًا فى الأول من يناير، وفى الأول من يونيو من كل سنة، على أن يتم تجميع الاحتياجات الوظيفية قطاعيًا على مستوى كل وزارة والجهات التابعة لها، ومحليًا على مستوى كل محافظة ومديريات الخدمات التابعة لها، مع تحديد مسميات الوظائف وشروط شغلها وذلك كله قبل ميعاد الإعلان بخمسة عشر يومًا على الأقل.

وحسب المعلومات، هناك العديد من الجهات الحكومية ستعلن عن وظائف خلال المرحلة المقبلة، أبرزها وزارات التربية والتعليم والتعليم الفنى والأوقاف والري، ومن المتوقع أن يُعلن أيضًا فى وزارة النقل والعدل وذلك فى يناير المقبل 2025.

التربية والتعليم

البداية ستكون من وزارة التربية والتعليم التى ستعلن عن العديد من فرص العمل عن طريق مسابقات لشغل وظائف معلم مساعد بالوزارة لمن سبق لهم التدريس بالمدارس الحكومية، وذلك بعد أن وافق الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء على المقترح المقدم من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لتعديل نص المادة (4) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013، وذلك بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته.

وتستهدف هذه المسابقة التى من المقرر أن يتم الإعلان عنها فى يناير المقبل المدرسين بالحصة الذين سبق لهم التدريس بالحصة وليس لها علاقة بالمسابقات الأخرى التى تجريها الوزارة لسد العجز فى المعلمين وتستهدف 150 ألفًا على مدار 5 سنوات بدأت 2022، كما أن التقديم سيكون لمن عملوا بالحصة فى الإدارات التعليمية وترسل الإدارات التعليمية الأعداد المطلوبة وفق احتياجات كل إدارة لسد العجز إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

ومن المقرر أن يستكمل الإعلان عن المرحلة الرابعة لمسابقة الـ 30 ألف معلم خلال العام المقبل وتستهدف تلك المسابقة 150 ألفًا على مدار 5 سنوات بدأت 2022 ومن المتوقع أن تكون المؤهلات المطلوبة فى تلك المسابقة هى كليات الآداب والتربية النوعية وتجارة وخدمة اجتماعية وعدد من المؤهلات الأخرى والتخصصات.

إلى جانب ذلك، سيتم الإعلان عن مسابقة تكميلية فى يناير المقبل بوزارة التربية والتعليم لاستكمال العدد المطلوب من المراحل السابقة ومن المتوقع أن يكون العدد المطلوب أكثر من 25 ألف معلم مادة.

الأوقاف

إضافة إلى التربية والتعليم، ستعلن وزارة الأوقاف هى الأخرى عن وظائف لاستكمال المراحل الثلاث التى أعلن عنها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة للتقديم لوظائف إمام وخطيب مسجد وسيعلن الجهاز عن حاجة الوزارة لوظائف إمام مسجد بوزارة الأوقاف لاستكمال العدد الناقص فى المراحل السابقة.

الري

وتشمل القائمة وزارة الرى التى تبحث عن مهندسين إلى جانب الإعلان عن وظائف فى الشهر العقارى ووزارة العدل والنقل وسيتم الإعلان عن تلك الوظائف عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية وكذلك وزارة النقل، فى أكثر من قطاع، وكذلك الوحدات الإدارية التى ترتبط ارتباطًا مباشرًا بتقديم الخدمات للمواطنين، مثل مصالح الشهر العقارى والبريد والأوقاف والأطباء، والصيادلة.

الإعلان عن الوظائف الشاغرة يكون وفقًا لاحتياجات كل وحدة وتُعلن على موقع بوابة الحكومة المصرية لمدة خمسة عشر يومًا على الأقل، ويرفق بالإعلان استمارة التقدم لشغل الوظيفة. كما أن حركة التوظيف المتوقع الإعلان عنها فى يناير سيتم الإعلان عنها بالتنسيق بين مجلس الوزراء، والجهات الحكومية التى تغطيها الوظائف المعلن عنها، كما أن الجهات الحكومية فى الوقت الحالى تقوم بحصر الجهات التى تحتاج إلى سد عجز بها، للإعلان عن الاحتياجات الفعلية بالأعداد والتخصصات المطلوبة.

ستكون شروط المسابقة فى الغالب الشروط المعتادة ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عامًا والتقديم فقط فى المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا لما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي، وأن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية، محمود السيرة، حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبى نهائي، ما لم يمض على صدوره أربع سنوات على الأقل وألا يزيد سن المتقدم عن 40 عامًا من تاريخ نشر تفاصيل الإعلان. اجتياز الكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

كما يجب اجتياز الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين للوظائف والتى تعقد بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز بعد انتهاء التقديم وإعلان الجهاز عن مواعيد تلك الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة، والاحتفاظ برقم التسجيل الخاص بعد إتمام عملية التسجيل وعدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة والحصول على إيصال الإيداع.

كما تتضمن المستندات المطلوبة الصورة الشخصية والرقم القومى وجه أول سارى والرقم القومى وجه ثانٍ سارية والمؤهل الدراسى والمؤهل الأعلى إن وجد، وصحيفة حالة جنائية سارية وإيصال الإيداع البنكى والموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث وشهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة فى حالة الإعاقة.

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