بوكايو ساكا ملك صناعة الأهداف في أوروبا

تمكن الدولي الإنجليزي بوكايو ساكا، نجم آرسنال، 3 أهداف في الشوط الأول من مواجهة الجانرز ومضيفه وست هام يونايتد، اليوم السبت، على ملعب لندن الأولمبي، ضمن لقاءات الجولة 13 من البريميرليج.

وصنع ساكا الهدف الأول الذي سجله جابرييل ماجاليس، والهدف الثاني الذي سجله لياندرو تروسارد، بالإضافة لركلة الجزاء التي حصل عليها وسجلها مارتن أودريجارد.

ساكا ملك صناعة الأهداف في أوروبا

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد قدم بوكايو ساكا 10 تمريرات حاسمة في 13 مباراة خاضها آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ولم يتفوق على ساكا سوى الإسباني سيسك فابريجاس في 2014-15 (12 تمريرة)، ومسعود أوزيل في 2015-16 (12 تمريرة)، وهاري كين في 2020-21 (11 تمريرة)، حيث وصلوا إلى 10 تمريرات حاسمة في عدد أقل من المباريات منذ بداية الموسم في المسابقة.

أما شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فقد أشارت إلى أن ساكا هو أول لاعب في الدوريات الخمس الكبرى، يقدم 10 تمريرات حاسمة بمسابقة الدوري هذا الموسم.

كما تمكن ساكا من تسجيل الهدف الخامس لآرسنال في الدقيقة 45 المباراة من ركلة جزاء.

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فقد سجل آرسنال هدفين من ركلات الجزاء في الشوط الأول من مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، بفضل ساكا وأوديجارد، لأول مرة في تاريخه بالدوري الإنجليزي.

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