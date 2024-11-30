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أخبار مصر

غلق كلي لمنزل الطريق الدائري المؤدي إلى ميدان الرماية

تنييه هام
تنييه هام

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الإدارة العامة للمرور بتنفيذ أعمال الغلق الكلي لمنزل الطريق الدائري "القوس الغربي" المؤدي إلى ميدان الرماية بالإتجاه القادم من صفط اللبن - المريوطية وذلك لمدة ٧ أيام ابتداء من اليوم  السبت الموافق  ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٤ وذلك في إطار تنفيذ مشروع الاتوبيس الترددي.  
 

التحويلات المرورية بعد غلق منزل الطريق الدائري المؤدي لميدان الرماية

ونوهت محافظة الجيزة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور قامت بإجراء التحويلة المرورية الآتية: 
 

حركة المركبات أعلى الطريق الدائرى القادمة من مناطق صفط اللبن - المريوطية) وترغب بالسير إتجاه المنزل المؤدى الى ميدان الرماية تقوم بإستكمال السير أعلى الطريق الدائري في اتجاه طريق الواحات ثم النزول يمينًا لوصلة حازم حسن وصلة الكابلات في اتجاه طريق اسكندرية الصحراوى ثم النزول يمينًا مع نهاية الوصلة لطريق اسكندرية الصحراوي في اتجاه ميدان الرماية.
 

وقد قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور والشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين ويتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

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