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نكهات العالم الافتراضي، جهاز يتيح تذوق الطعام عبر الشاشة

طعام،فيتو
طعام،فيتو

في ابتكار يبدو كأنه من قصص الخيال العلمي، طور باحثون من جامعة مدينة هونج كونج  جهازا مبتكرا يتيح للمستخدمين تجربة نكهات الطعام أثناء مشاهدتهم لبرامج الطهي، أو أثناء خوض تجربة واقع افتراضي.

الجهاز الجديد، المصمم على هيئة "مصاصة"، يستخدم تقنية متقدمة لتحفيز براعم التذوق، ما يفتح الباب أمام تجربة طهي افتراضية غير مسبوقة.

كيف يعمل الجهاز؟

يتكوّن من "مصاصة" تحتوي على أقطاب معدنية مغطاة بمادة هلامية تُعرف باسم "أغاروز"، المشتقة من الطحالب البحرية. هذه المادة مشبعة بمواد كيميائية تمثل نكهات متنوعة مثل السكر، الملح، الحليب، الشاي الأخضر، والكرز.

وعندما يُمرر تيار كهربائي منخفض على الأقطاب، يحدث "تأين كهربائي"، ما يدفع النكهات إلى السطح لتصبح جاهزة للتذوق.

ويمكن التحكم بشدة النكهة وقوتها من خلال ضبط الجهد الكهربائي، مما يتيح تجربة لا نهائية تقريبًا من النكهات.

تصميم خفيف ومريح

حرص الباحثون على تصميم الجهاز ليكون عمليا وسهل الاستخدام، إذ يبلغ وزنه حوالي 15 غرامًا فقط، ما يجعله خفيفًا مثل بطارية صغيرة.

وتم تطوير عدة نسخ من الجهاز بنكهتين إلى خمس نكهات، لتوفير طعم أكثر تركيزا أو تنوعا حسب الحاجة.

ثورة في عالم الترفيه والطهي

لا يقتصر الجهاز فقط على منح عشاق الطهي فرصة تذوق الطعام أثناء مشاهدتهم للبرامج، لكنه يفتح آفاقا جديدة لعالم الترفيه التفاعلي.

هل يمكنك تخيل مشاهدة برنامج للطهي وأنت تشعر بطعم الأطباق المعروضة؟، أو لعب ألعاب واقع افتراضي حيث يمكنك تذوق نكهات العالم الافتراضي الذي تستكشفه؟!.

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الخيال العلمي العالم الإفتراضي تذوق الطعام هونج كونج

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