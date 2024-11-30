قبل مباراة المحلة، ظهور ميشالاك ضيفا ببرنامج تلفزيوني يثير غضب جماهير الزمالك

يظهر البولندي كونراد ميشالاك لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضيفا اليوم السبت في أحد البرامج التلفزيونية قبل مباراة مهمة للأبيض أمام غزل المحلة يوم الإثنين المقبل بالدوري الممتاز.

وانتقدت جماهير الزمالك ظهور ميشالاك في برنامج الماتش الذي يعرض على قناة صدى البلد من تقديم هاني حتحوت قبل أقل من 48 ساعة من مباراة المحلة والتي تقام خارج ديار الأبيض على أرض الأخير.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لمواجهة نظيره غزل المحلة المقرر لها يوم الاثنين المقبل في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة

تنطلق مباراة الزمالك وغزل المحلة يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة على أرضية إستاد غزل المحلة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وغزل المحلة

تنقل مباراة الزمالك وغزل المحلة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

مباراة الزمالك وبلاك بولز بطل موزمبيق

وفاز فريق الزمالك في المباراة الماضية على نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب إستاد القاهرة الدولي، الأربعاء الماضي، ضمن الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

الزمالك يفوز على مدينة نصر وديا استعدادًا لغزل المحلة

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره فريق مدينة نصر بهدف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما امس الخميس على ملعب النادي، في إطار الاستعداد لمباراة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

سجل حسام أشرف هدف الفوز لفريق الزمالك في الدقيقة 82 من عمر المباراة.

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