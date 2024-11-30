الأحد 01 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

انتظام حركة قطارات الوجه البحرى بعد تعطلها إثر مصرع شاب بمنطقة قليوب

قطار، فيتو
قطار، فيتو

انتظمت حركة القطارات على خطوط  الوجه البحرى، بعد تعطلها لبعض الوقت نتيجة حادث مصرع شاب كان يعبر السكك الحديد من منطقة غير معدة للعبور صدمه قطار.

 

حادث قطار قليوب 

وناشدت الهيئة القومية للسكك الحديد  المحافظات للمشاركة معها فى التوعية  بمخاطر عبور شريط السكك الحديد من الأماكن غير المعدة للعبور.

وكانت الهيئة القومية للسكك الحديد تلقت اشارة بمصرع  شاب أثناء عبور شريط السكك الحديد بمنطقة العبور.

تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم حسام الحسينى رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، يفيد بتلقيه إشارة من النجدة يفيد ببلاغ بوفاة شاب صدمه قطار أثناء عبور شريط السكة الحديد أسفل الطريق الدائري.

 

انتقلت على الفور مباحث المركز، وبالفحص تبين وفاته، وتم التحفظ على الجثة بمستشفى قليوب، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها بالتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة، وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وسؤال أهلية المتوفى.

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