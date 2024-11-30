الأحد 01 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

الحكومة تكشف مفاجأة بشأن سعر الدولار الفترة المقبلة

سعر الدولار، فيتو
سعر الدولار، فيتو
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كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، ما الذي كان يقصده ويعنيه رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي بشأن تحرك سعر الدولار الفترة المقبلة.

 

الهدف من سعر الصرف المرن

وأوضح خلال مداخلة مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”: أن اتباع سياسة سعر الصرف المرن أمر أساسي في إطار الحفاظ على استقرار سوق النقد وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

 

وفرة السيولة الدولارية

ولفت متحدث الحكومة، إلى أن مرونة سعر الصرف مهمة في وفرة السيولة الدولارية وعدم وجود سوق موازي للعملة.

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اقتصادي: تصريحات رئيس الوزراء حول سعر الدولار تتوافق مع توجهات صندوق النقد

 

تحريك سعر الدولار 

وأكد أن تحريك سعر الدولار سواء بالزيادة أو النقصان لن يتعدى الـ 4 أو الـ5%، ولن يحدث زيادة تصل إلى 30 أو 40% في سعر العملة.

 

حقيقة وجود تحركات في سعر صرف الدولار الفترة المقبلة

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد كشف عن حقيقة وجود تحركات في سعر صرف الدولار الفترة المقبلة وتخطيه الـ50 جنيها.

وأكد “مدبولي” خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد بدمياط الأسبوع المنتهى: "لن يكون هناك تقييد لحركة الدولار وملتزمون بسعر صرف مرن".

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