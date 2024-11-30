الأحد 01 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

السيسي: تعزيز دعم مصر للجابون فى القطاع الصحى والتعاون مشترك فى 4 مجالات

الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس الجابون.فيتو

  قال الرئيس السيسي خلال لقائه الرئيس الجابوني اليوم في قصر الاتحادية: لقد اتفقنا مع الرئيس الجابوني على تعزيز الدعم المصرى للجابون فى القطاع الصحى، وإتاحة المجال للاستفادة من الدواء المصرى فى السوق الجابونية.

كما أكدنا أهمية تعزيز التعاون المشترك فى مجالات الزراعة والطاقة المتجددة، والصناعة والنقل وفى بناء قدرات الكوادر الجابونية.

وأضاف الرئيس السيسي:  كما اتفقنا على أولوية تشمل تشييد طرق جديدة، وتنفيذ مشروعات للبنية التحتية فى الجابون فى مجالات الكهرباء والصرف الصحى بهدف دعم جهود التنمية فى دولة الجابون

ورحب الرئيس السيسى خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى عقب المباحثات مع نظيره الجابوني، بالرئيس الجابونى والوفد المرافق له كما هنأه على الدور الكبير لحماية بلده ونجاح الاستحقاق فى الاستفتاء على الدستور

وثمن الرئيس السيسى العلاقات التاريخية بين البلدين مؤكدًا وقوف مصر مع الجابون الشقيق واستعدادها لتقديم كل الدعم خلال المرحلة الانتقالية.

وأشار الرئيس السيسى على اتفاق البلدين على زيادة حجم التبادل التجاري وتنفيذ مشروعات البنية التحتية فى الجابون

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك للرئيس السيسي ورئيس الجابون بقصر الاتحادية

 

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الرئيس السيسي القطاع الصحي السيسي

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