الأحد 01 ديسمبر 2024
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قبل ساعات من انطلاقها، مواصفات امتحان نوفمبر لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

امتحانات شهر نوفمبر
امتحانات شهر نوفمبر

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق امتحانات شهر نوفمبر لطلاب صفوق النقل بالمرحلة الثانوية بمحافظتي القاهرة والجيزة خلال العام الدراسي  2024-2025. 

امتحانات شهر نوفمبر للصف الأول والثاني الثانوي

ومن جانبها أصدرت الإدارة المركزية للتعليم العام والإدارة العامة للتعليم الثانوى بوزارة التربية والتعليم، عددا من التعليمات، لمديريات التربية والتعليم، بشأن امتحانات شهر نوفمبر للصف الأول والثاني الثانوي.

كما حددت الوزارة مواصفات وضوابط والتنظيم لامتحانات شهر نوفمبر، للصف الأول والثاني الثانوي.

التعليم تصدر عددا من التنبيهات للمديريات التعليمية

 أشارت الوزارة حرصا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تنظيم أعمال امتحانات شهر نوفمبر للفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي العام بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، يتعين على كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس الالتزام بما يلى:

- إعداد امتحانات شهر نوفمبر للصفين الأول والثاني الثانوي العام على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بكل إدارة. 

امتحانات شهر نوفمبر للصف الأول الثانوي

 بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوى العام المدارس الرسمي الرسمي لغات - الخاص - الخدمات: يتم امتحانهم ورقيا طبقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية حيث يقوم الموجه الأول لكل مادة بعمل ثلاث نماذج امتحانية تسلم الإدارة المدرسة ( تصوير الامتحانات مسئولية الإدارة التعليمية).

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تعليم الجيزة تنشر جداول امتحانات نوفمبر 2024 بعد التعديل (صور)

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جداول امتحانات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل بمحافظة القاهرة


امتحانات شهر نوفمبر للصف الثاني الثانوي

 بالنسبة لطلاب الصف الثاني الثانوي العام  تعقد امتحانات الكترونية وفق المواصفات الفنية للامتحان، على أن تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد (MCQ ) بنسبة (٨٥%) وأسئلة مقالية قصيرة Short Essay) بنسبة (0) على أجزاء المقرر التي تم تدريسها خلال الشهر.. طلاب الدمج تعقد امتحانات ورقية لهم بذات مواعيد أقرانهم طبقا للمواصفات الفنية للورقية الامتحانية الخاصة بكل إعاقة.

ونوهت الوزارة أنه في حالة حدوث أي مشكلة تقنية فى أي مادة يتم أداء الامتحان ورقيًا لهذه المادة في ذات موعد الامتحان.
كما أشارت الوزارة إلى أن الطلاب المتواجدين بمدارس غير متصلة بشبكة الإنترنت أو الطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت بمدارس بها شبكة إنترنت ( الخاص - الخدمات ( أو الطلبة الذين تعرضوا لفقدان التابلت ) كسر سرقة....) يتم امتحانهم ورقيا على أن يكون الامتحان الورقي هو ذات الامتحان الإلكتروني.

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التعليم الفني الصف الثاني الثانوي العام الدراسي 2024 المواصفات الفنية امتحانات شهر نوفمبر امتحانات الكترونية امتحانات ورقية جداول امتحانات شهر نوفمبر محافظة القاهرة وزارة التربية والتعليم

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