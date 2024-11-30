رئيس الجابون يدعو الشركات المصرية ورجال الأعمال المصريين للاستثمار في بلاده

وجه بريس أوليجي أنجيما الرئيس الجابونى الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري على الدعم والمحبة الذي قوبل بها والوفد المرافق له.

وقال الرئيس الجابوني في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس السيسي اليوم إنه استمتع بزيارة عدد من المواقع الأثرية والسياحية في مصر مهنئًا الرئيس السيسي على تشييد العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، قائلًا: أتمنى أن تكون في دولتنا مثل هذه الإنجازات.

ودعا الرئيس الجابوني الشركات المصرية ورجال الأعمال المصريين للاستثمار في الجابون في كافة المجالات.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بريس أوليجي أنجيما رئيس الجابون بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة قصر الاتحادية.

وأجريت للرئيس الجابوني مراسم استقبال رسمية حيث عزفت الموسيقى السلامين الجمهوريين لمصر والجابون كما صافح الرئيسان حرس الشرف.

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