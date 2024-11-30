الأحد 01 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

أرملة الملحن الراحل محمد رحيم تعلق على حفل تأبينه بدار الأوبرا المصرية

محمد رحيم وأرملته.فيتو
محمد رحيم وأرملته.فيتو

تنظم وزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين برئاسة الدكتور مدحت العدل، حفلًا فنيًا كبيرًا لتكريم اسم الفنان المصري الراحل "محمد رحيم"، وذلك يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2024، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

 

ووجهت أنوسة أرملة الملحن محمد رحيم على حفل التأبين المقر انطلاقها بـ: بسم الله توكلنا على الله، شكرا الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكريم الموسيقار والملحن الكبير محمد رحيم، وإن شاء الله بحضور أكبر نجوم بالوطن العربي، شكرا كل واحد حقق حلم محمد رحيم  في دار الأوبرا المصرية.

 

ويشارك في الحفل نخبة من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، الذين أثروا الساحة الفنية بأعمالهم التي لحنها لهم الراحل محمد رحيم. وسيقدم الحفل مجموعة من أبرز الأعمال الموسيقية التي تحمل بصمته، تأكيدًا على استمرارية إرثه الفني في وجدان محبيه.

وقال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، إن الفنان محمد رحيم كان قيمة فنية كبيرة قدمت للفن العربي أعمالًا متفردة ستظل علامة بارزة في عالم الموسيقى والغناء، مشيرًا إلى أن رحيله المفاجئ شكّل خسارة كبيرة للفن.

وأضاف وزير الثقافة: “إن هذا الحفل هو اعتراف بمكانة ابن من أبناء الثقافة المصرية، وتقدير لدوره في إثراء الساحة الموسيقية”. وأشار إلى أن مشاركة نجوم الغناء في هذا الحدث تؤكد المكانة التي حظي بها محمد رحيم في قلوب الفنانين والجمهور على حد سواء.

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