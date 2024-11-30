الأحد 01 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

عمرو الليثي ينفي صلته بالفيديو المفبرك للترويج لتطبيق مراهنات

عمرو الليثي. فيتو
عمرو الليثي. فيتو

 نفى الإعلامي الدكتور عمرو الليثي بشكل قاطع علاقته بأحد تطبيقات المراهنات التي يتم الترويج لها مؤخرًا، وتم خلاله استغلال مقطع فيديو من لقاء سابق جمعه مع الفنان تامر حسني، بتدخل من الذكاء الاصطناعي، ليبدو وكأنه يتحدث بالفعل عن التطبيق.

 

تطبيقات المراهنات تستغل الذكاء الاصطناعي للترويج لها بشكل مخالف للقانون 

 وأكد عمرو الليثي عبر صفحاته الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن هذا الفيديو مفبرك بالكامل ولا يمت للحقيقة بصلة وقد تم إنتاجه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف النصب والاحتيال على المواطنين، علمًا بأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع الجهات المختصة لملاحقة المتورطين في هذه العملية الاحتيالية

 

الإعلامي عمرو الليثي ينفي صلته بالفيديو الذي يروح لإعلان دواء

وعلى جانب آخر، نفى الليثي بشكل قاطع صحة الفيديو المتداول الآخر عبر منصات التواصل الاجتماعي والذي يزعم أنه يروج لأحد الأدوية. 

وأكد أن هذا الفيديو مفبرك بالكامل ولا يمت للحقيقة بصلة، وقد تم إنتاجه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف النصب والاحتيال على المواطنين.

وأكد الليثي أنني بدأت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع الجهات المختصة لملاحقة المتورطين في هذه العملية الاحتيالية.

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